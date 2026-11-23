El Gobierno de Zapopan inauguró un nuevo Centro Operativo de la Dirección de Movilidad y Transporte, habilitado con una inversión municipal de 22 millones 345 mil pesos, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y fortalecer la capacidad de respuesta de los Guardianes Viales.

El espacio cuenta con aproximadamente 700 metros cuadrados y corresponde a la primera etapa de un proyecto de infraestructura que contempla la adecuación de oficinas, áreas operativas y espacios para el almacenamiento de materiales y herramientas utilizadas por el personal en las calles del municipio.

Durante la inauguración, el presidente municipal, Juan José Frangie Saade, destacó que el programa Guardianes Viales ha evolucionado desde su creación durante la actual administración, al ampliar sus funciones más allá del control del tránsito para brindar asistencia a peatones y automovilistas ante distintas eventualidades.

El alcalde señaló que el personal también auxilia a personas que presentan problemas con sus vehículos, como fallas mecánicas, falta de gasolina o incidentes menores, además de contribuir a mantener el orden en los puntos de mayor conflicto vial.

El nuevo centro fue habilitado mediante la rehabilitación y adecuación integral del antiguo mercado de abastos. Los trabajos incluyeron albañilería, instalación de pisos y recubrimientos, impermeabilización, adecuaciones hidráulicas y sanitarias, herrería, carpintería, cancelería, señalética y trabajos de vegetación y arbolado. También se construyó un túnel peatonal.

El director de Obras Públicas e Infraestructura, Álvaro Orozco Gutiérrez, explicó que esta primera etapa concentra las instalaciones y la operación de Guardianes Viales, mientras que la segunda fase del proyecto ya se encuentra en proceso de licitación y contempla las oficinas de toda la Dirección de Movilidad y Transporte.

Por su parte, la coordinadora general de Gestión Integral de la Ciudad, Estefanía Juárez Limón, señaló que las instalaciones permitirán organizar de manera más eficiente los recursos operativos, habilitar un centro de control y concentrar herramientas como trafitambos, conos y equipos de comunicación.

La directora de Movilidad y Transporte, Paloma Cruz Vázquez, consideró que el inmueble representa un avance en la dignificación de las condiciones laborales del personal y permitirá fortalecer las actividades que diariamente realizan en beneficio de la población.

Programas de movilidad en Zapopan

Además de Guardianes Viales, la Dirección de Movilidad y Transporte opera distintas iniciativas para mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos en el municipio.

Entre ellas se encuentra El Último Viaje, enfocado en identificar y retirar vehículos abandonados de la vía pública; Camioncito, un servicio gratuito de transporte dirigido a personas en situación de vulnerabilidad para facilitar su acceso al transporte público, y EducaVial, que ofrece cursos gratuitos de educación vial y permite obtener hasta 80 por ciento de descuento en multas específicas al acreditar la capacitación.

También opera la Biciescuela, mediante la cual se enseña a utilizar la bicicleta de manera segura y se promueve la movilidad sustentable.

Con la apertura del Centro Operativo y la próxima etapa de construcción, el Gobierno de Zapopan busca fortalecer la infraestructura de su Dirección de Movilidad y mejorar las condiciones en las que el personal desarrolla sus labores de atención y vigilancia vial.