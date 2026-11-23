Un grupo de 60 servidores públicos del Gobierno de Jalisco suscribió un manifiesto y un decálogo de compromisos para prevenir las violencias de género y promover relaciones basadas en el respeto y la igualdad, durante la Ronda de Hombres: Manifiesto y Compromisos contra las Violencias, realizada en Ciudad Creativa Digital.

El encuentro se llevó a cabo en el marco del Día Internacional del Hombre y de las actividades conmemorativas por el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los participantes forman parte de la Mesa Jalisco de Hombres por la Paz y la Igualdad, una red permanente integrada por servidores públicos de distintas secretarías y dependencias estatales.

La actividad fue coordinada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres (SISEMH), encabezada por Fabiola Loya Hernández, a través de la Dirección de Masculinidades, en colaboración con la organización Hombres de Todas Partes, la Red Masculinidades Alternativas del Estado de Jalisco y CLADEM México.

Durante la jornada, los asistentes leyeron el manifiesto bajo la consigna «¡El silencio nos hace cómplices!», con el que reconocieron la necesidad de poner fin a las distintas expresiones de violencia y a la desigualdad histórica que enfrentan mujeres y niñas. También plantearon la responsabilidad de los hombres en la transformación de las relaciones familiares, interpersonales e institucionales.

El pronunciamiento convoca a funcionarios de los distintos niveles de gobierno, integrantes de partidos políticos y a la sociedad en general a transformar los espacios públicos y laborales en entornos seguros, donde se privilegie el diálogo, la participación de las mujeres y la erradicación de la violencia de género.

Como parte del encuentro, los participantes firmaron diez compromisos personales y públicos. Entre ellos se encuentran dejar de reproducir patrones socioculturales que generan violencia, construir relaciones basadas en el respeto y la igualdad y compartir con las mujeres el ejercicio del poder y la toma de decisiones, sin utilizarlo para imponerse sobre otras personas.

El decálogo también contempla distribuir de manera equitativa las labores domésticas y de cuidado, desarrollar estrategias para equilibrar las responsabilidades laborales y familiares, responsabilizarse de la propia salud y promover una educación libre de estereotipos sexistas para niñas y niños.

Asimismo, plantea fomentar la cultura de paz en todos los espacios sociales, incluidos los deportivos y particularmente el futbol, además de impulsar una visión de las masculinidades más inclusiva, capaz de cuestionar los modelos tradicionales y rígidos de comportamiento masculino.

De acuerdo con la información de la SISEMH, las Rondas de Hombres funcionan como espacios horizontales de diálogo y reflexión, en los que los participantes cuestionan los mandatos tradicionales de masculinidad y reconocen su corresponsabilidad en la construcción de entornos libres de violencia.

La iniciativa también se vincula con la Campaña del Lazo Blanco, surgida en 1991 y extendida a más de 60 países, cuyo símbolo representa el compromiso de no cometer, tolerar ni guardar silencio ante la violencia contra mujeres y niñas.

El Día Internacional del Hombre, conmemorado cada 19 de noviembre, busca promover modelos masculinos positivos, reconocer las contribuciones de los hombres a sus familias y comunidades, e impulsar la atención de su salud integral.