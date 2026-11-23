El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco puso en operación un tomógrafo de 256 cortes en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 42 de Puerto Vallarta, con el que fortalecerá la capacidad de diagnóstico médico para 254 mil derechohabientes de ese municipio y localidades cercanas.

El titular del IMSS en Jalisco, Marco Antonio Hernández Carrillo, informó que el equipo, marca GE HealthCare, modelo Revolution Apex Elite, permite obtener imágenes de alta resolución de órganos, tejidos y estructuras óseas, lo que facilita la identificación de alteraciones y contribuye a que el personal médico tome decisiones con mayor precisión.

La tecnología permitirá realizar estudios especializados para detectar enfermedades cardiovasculares, neurológicas y oncológicas, además de evaluar traumatismos, fracturas y posibles hemorragias internas. Su capacidad de generar imágenes detalladas en menor tiempo también favorecerá la atención de pacientes que requieren una valoración diagnóstica oportuna.

Hernández Carrillo señaló que la incorporación del tomógrafo amplía las herramientas disponibles en el HGZ No. 42 para identificar padecimientos y determinar las alternativas de atención más adecuadas, sin que los pacientes tengan que depender exclusivamente de otros centros médicos para este tipo de estudios.

La adquisición forma parte de la Acción 4: Equipamiento médico de alta tecnología, incluida en la estrategia nacional 12 acciones en 120 días, impulsada por el director general del IMSS, Zoé Robledo. Este programa contempla la incorporación de 100 equipos de alta tecnología en el país, entre ellos 26 tomógrafos.

El funcionario destacó que la modernización de las unidades médicas es una prioridad institucional para mejorar la capacidad de respuesta y acercar servicios diagnósticos especializados a la población derechohabiente, así como favorecer la detección oportuna de enfermedades.