Cuarto de siglo. Visiones y narraciones desde Latinoamérica

El lunes 30 de noviembre, de las 10:00 a las 15:00 horas, se celebrará un encuentro de los miembros del Centro Guadalajara del PEN Internacional, con los miembros de centros PEN de América Latina, que vienen a la FIL 2026.

El evento es convocado por Alicia Quiñones, Coordinadora del PEN Internacional para América Latina.

Alicia Quiñones es mexicana, reside en Londres, donde forma parte del Consejo Directivo del PEN Internacional, al que se ha dedicado desde joven.

El PEN Internacional es la Asociación de Poetas, Ensayistas y Narradores, fundada en Londres en 1921; actualmente tiene más de cien centros en todo el mundo.

Alicia Quiñones, Coordinadora del PEN Internacional para América Latina

A él han pertenecido muchos grandes escritores: Gunter Grass, Joseph Conrad, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Heinrich Böll, Margaret Atwood, José Saramago, Octavio Paz, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, Unamuno, Alfonso Reyes, Rosario Castellanos, entre otros.

Los principios del PEN son la Defensa de la Libertad de Expresión y los Derechos Humanos de los Escritores, que lleva a cabo por medio de cinco Comités: de La Paz, de Escritores en Prisión, de Traducción y Derechos Lingüísticos, de Escritoras y de Escritores Jóvenes.

EL PEN EN LA PERLA TAPATÍA

El Centro Guadalajara del PEN Internacional fue fundado por Martha Cerda en 1994. Su actual presidente es el doctor Arturo Camacho y Martha es la presidenta emérita.

El objetivo del encuentro este 30 de noviembre es reunir a los miembros de la región, para conocerse y compartir sus respectivos proyectos literarios y culturales.

ORDEN DEL DÍA:

1- Bienvenida Institucional por Jennifer Clement, presidenta Emérita del PEN Internacional.

2-Palabras del doctor Arturo Camacho, presidente del PEN Guadalajara; de Gabriel Seisdedos, de Argentina, miembro de la Junta Directiva de PEN Internacional y de Lucina Kathmann, de PEN San Miguel, vicepresidenta del PEN Internacional.

3-Enseguida se hará la ceremonia de La Silla Vacía, en representación de los escritores encarcelados de diferentes países. Este año son: Ahmed Manzoor, Henry Constantin, Vaclau Areska, Pham Doan Thang y Francisco, el periodista oaxaqueño asesinado.

En la silla vacía se coloca el retrato del ausente al que se rinde homenaje. Éste año a cargo de Martha Cerda.

4-Presentación de los aspirantes de diferentes países, al PEN, quiénes expondrán sus propuestas El moderador será el escritor purépecha Esteban Sevastian, representante de los escritores en lenguas originarias de América Latina.

5-Descanso para tomar un refrigerio.

6-Presentación de libros de los autores del PEN: Cuarto de Siglo, del PEN Guadalajara, presentado por la doctora Ruth Levy.

Dal Racconto All’ Incontro, antología bilingüe Español Italiano, coedición del PEN Guadalajara, el Seminario de Cultura Mexicana Corresponsalía Guadalajara y la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara. Y los de otros centros asistentes.

7- Rifa e intercambio de libros de los autores.

8- Clausura del encuentro por Lizbeth Sánchez, secretaria del PEN Guadalajara.

El encuentro tendrá lugar en la Escuela de Escritores Sogem Guadalajara: Agustín Yáñez 2839.

Por la tarde del mismo día, será la presentación de la novela Bifurcaciones, de Martha Cerda, en el salón C, del área internacional de la FIL.