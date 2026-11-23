El Gobierno de Guadalajara reforzará este lunes el operativo de abastecimiento de agua en aproximadamente 20 colonias de la ciudad, mediante recorridos con pipas, instalación de nuevas cisternas comunitarias y acciones de atención a puntos estratégicos, informó la presidenta municipal, Vero Delgadillo.

Guadalajara despliega operativo de abastecimiento de agua en 20 colonias (Cortesía)

Como parte de la jornada, se enviarán 10 pipas al Rastro Municipal y se instalarán dos nuevas cisternas comunitarias en Jardines de la Cruz primera sección y Jardines del Sur. Con estas incorporaciones, Guadalajara contará con 44 depósitos comunitarios distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

Las colonias contempladas para recibir abastecimiento son Del Sur, Jardines de la Cruz primera y segunda sección, Balcones del Cuatro, Nueva Santa María, Beatriz Hernández, La Perla, Lomas del Gallo, Francisco Villa, Jardines del Sur, Miravalle sexta y novena sección, Vistas del Sur, Ampliación del Sur, Residencial de la Barranca, Huentitán el Alto —zonas 3 y 4—, La Joya, Margarita Maza de Juárez y Medrano.

Delgadillo destacó que la organización vecinal es fundamental para mantener en funcionamiento las cisternas comunitarias, pues permite resguardar los espacios, monitorear sus niveles y solicitar oportunamente el suministro de agua. También reconoció la colaboración de los habitantes y los Guardianes de Guadalajara en estas tareas.

Guadalajara despliega operativo de abastecimiento de agua en 20 colonias (Cortesía)

La presidenta municipal informó que durante el fin de semana el operativo distribuyó 709 mil litros de agua en 26 colonias, además de brindar atención a seis mercados municipales.

El sábado se realizaron recorridos en El Santuario, segunda sección de El Santuario, El Retiro, Alcalde Barranquitas, Jardines Alcalde, Mezquitán, Belisario Domínguez, Residencial de la Barranca, San Martín, Anexo San Vicente, Talpita Poniente, Balcones del Cuatro, Francisco Villa, Los Colorines, Polanquito, Villa Vicente Guerrero, Capilla de Jesús y La Moderna.

Para el domingo, las acciones llegaron a Residencial de la Barranca, San Vicente, Rancho Blanco, Francisco Villa, Jardines de la Cruz primera sección, Santa Teresita y Villaseñor.

En cuanto a los mercados, el sábado se abastecieron el Mercado de Abastos, Corona, Herrera y Cairo, Pedro Vélez, Valentín Gómez Farías y Manuel Doblado. De acuerdo con el Gobierno municipal, estas acciones permitieron estabilizar el suministro en los mercados y el Rastro Municipal, por lo que este lunes no se programaron recorridos adicionales en esos espacios, con excepción del envío de pipas al rastro.

Por otra parte, el programa de Gestión Integral del Agua suma 31 mil 400 hogares beneficiados con la entrega de tinacos, filtros y pastillas de cloración. Las personas interesadas en incorporarse pueden acudir a las unidades administrativas del Gobierno de Guadalajara para recibir información sobre el procedimiento.

Guadalajara despliega operativo de abastecimiento de agua en 20 colonias (Cortesía)

A estas acciones se sumará el apoyo del Gobierno de Jalisco, que tendrá disponibles 20 pipas para atender puntos estratégicos de Guadalajara, de acuerdo con las necesidades identificadas durante la jornada.

Finalmente, Delgadillo llamó a la población a realizar sus reportes mediante los canales oficiales, pues estos permiten identificar las colonias que requieren atención y organizar los recorridos de abastecimiento. Las solicitudes pueden realizarse a través del SIAPABot, en el número 33 51 64 44 40, el 070 y los canales de atención del Gobierno municipal.