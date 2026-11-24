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Con el objetivo de fortalecer a las micro y pequeñas empresas de la Región Valles, el Programa Estatal de Financiamiento para el Desarrollo de Jalisco (PROJAL) otorgó 40 créditos por un monto total de 4 millones de pesos a negocios de los municipios de Ameca y Ahualulco de Mercado.

La entrega se realizó durante la Feria de Financiamiento en Ameca, un espacio diseñado para acercar alternativas de crédito y herramientas de crecimiento a emprendedores y empresas locales, como parte del Plan Impulso Económico del Gobierno de Jalisco.

Los financiamientos, de hasta 100 mil pesos por negocio, beneficiarán a establecimientos de diversos giros, entre ellos estéticas, cafeterías, veterinarias, llanteras, joyerías y paleterías. Los recursos podrán destinarse a la compra de inventario, adquisición de equipo, mejora de instalaciones y fortalecimiento del capital de trabajo.

Como parte de las actividades de la feria se impartió la conferencia “Crédito productivo: ¿deuda o crecimiento?”, a cargo del consultor empresarial César Reyes, quien compartió herramientas y recomendaciones para una mejor administración financiera y una toma de decisiones más informada.

El encuentro también reunió a representantes de bancos y cajas populares, quienes presentaron sus distintas opciones de financiamiento empresarial a emprendedores de la región. Además, comerciantes locales tuvieron la oportunidad de exhibir y comercializar sus productos, ampliando sus posibilidades de vinculación con nuevos clientes.

A través de PROJAL, el Gobierno de Jalisco busca facilitar el acceso al financiamiento como una herramienta para impulsar el crecimiento de los negocios, generar empleos y fortalecer la actividad económica en las comunidades del estado.