El Museo Cabañas abrirá sus puertas en horario extendido este miércoles 25 de noviembre con una nueva edición de la Noche de Museos, una jornada que reunirá arte, música, tradiciones y cine, con actividades participativas para acercar al público al recinto desde otra perspectiva.

La programación está pensada para todo público, con talleres multiedad y participación voluntaria. La propuesta de esta edición invita a reflexionar sobre los monumentos, el patrimonio cultural y los símbolos que ocupan los espacios públicos, a partir de la crítica de José Clemente Orozco y de la obra del artista César Martínez Silva.

Estas son las actividades que podrán disfrutarse durante la noche:

Estaciones de creación | 17:00 a 19:00 horas

Durante este horario se realizarán cuatro actividades para explorar distintas formas de expresión y reflexionar sobre la ciudad:

Del fresco al glass: taller de decorado de galletas para descubrir la relación entre las técnicas de glaseado y la pintura al fresco utilizada por José Clemente Orozco en sus murales.

taller de decorado de galletas para descubrir la relación entre las técnicas de glaseado y la pintura al fresco utilizada por José Clemente Orozco en sus murales. Antimonumentos: actividad de pintura para reflexionar sobre la presencia física y simbólica de monumentos y esculturas en el espacio público, así como proponer nuevos elementos que resignifiquen el entorno.

actividad de pintura para reflexionar sobre la presencia física y simbólica de monumentos y esculturas en el espacio público, así como proponer nuevos elementos que resignifiquen el entorno. Rediseñando el espacio: mediante el fotobordado, los participantes intervendrán imágenes de espacios representativos de la ciudad para cuestionar su función y la manera en que influyen en la vida cotidiana.

mediante el fotobordado, los participantes intervendrán imágenes de espacios representativos de la ciudad para cuestionar su función y la manera en que influyen en la vida cotidiana. ¿Ciudades para quién?: elaboración de un fanzine inspirado en el libro del urbanista Jan Gehl, con propuestas sobre cómo debería ser una ciudad dignamente habitable.

Charla: La idea y la odisea | 18:30 a 19:30 horas

La programación continuará con una charla impartida por María Luisa González Aguilera, Gabriela Gómez y César Martínez Silva, como parte de las actividades que invitan a reflexionar sobre el arte y el patrimonio.

Banquete iconoclasta | 19:30 a 20:30 horas

Una de las propuestas centrales será El Museo del Placer Degustativo. Banquete Iconoclasta, un performance a cargo del historiador y artista César Martínez Silva.

La actividad propone degustar esculturas comestibles a escala de monumentos históricos y bustos de personajes de la historia mundial. A través de una cocina conceptual, cuyos ingredientes tienen un trasfondo político y cuyos sabores se relacionan con la memoria colectiva, el público participará simbólicamente en la acción de devorar el patrimonio cultural de la humanidad.

Cine al aire libre | 20:30 horas

Para cerrar la jornada se proyectará la película Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, del director Roy Andersson, producción sueca de 2014, con una duración de 101 minutos.

La cinta, clasificada como comedia ácida y con clasificación B15, será la última actividad de la Noche de Museos.

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