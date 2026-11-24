El Museo Cabañas abrirá sus puertas en horario extendido este miércoles 25 de noviembre con una nueva edición de la Noche de Museos, una jornada que reunirá arte, música, tradiciones y cine, con actividades participativas para acercar al público al recinto desde otra perspectiva.
La programación está pensada para todo público, con talleres multiedad y participación voluntaria. La propuesta de esta edición invita a reflexionar sobre los monumentos, el patrimonio cultural y los símbolos que ocupan los espacios públicos, a partir de la crítica de José Clemente Orozco y de la obra del artista César Martínez Silva.
Estas son las actividades que podrán disfrutarse durante la noche:
Estaciones de creación | 17:00 a 19:00 horas
Durante este horario se realizarán cuatro actividades para explorar distintas formas de expresión y reflexionar sobre la ciudad:
- Del fresco al glass: taller de decorado de galletas para descubrir la relación entre las técnicas de glaseado y la pintura al fresco utilizada por José Clemente Orozco en sus murales.
- Antimonumentos: actividad de pintura para reflexionar sobre la presencia física y simbólica de monumentos y esculturas en el espacio público, así como proponer nuevos elementos que resignifiquen el entorno.
- Rediseñando el espacio: mediante el fotobordado, los participantes intervendrán imágenes de espacios representativos de la ciudad para cuestionar su función y la manera en que influyen en la vida cotidiana.
- ¿Ciudades para quién?: elaboración de un fanzine inspirado en el libro del urbanista Jan Gehl, con propuestas sobre cómo debería ser una ciudad dignamente habitable.
Charla: La idea y la odisea | 18:30 a 19:30 horas
La programación continuará con una charla impartida por María Luisa González Aguilera, Gabriela Gómez y César Martínez Silva, como parte de las actividades que invitan a reflexionar sobre el arte y el patrimonio.
Banquete iconoclasta | 19:30 a 20:30 horas
Una de las propuestas centrales será El Museo del Placer Degustativo. Banquete Iconoclasta, un performance a cargo del historiador y artista César Martínez Silva.
La actividad propone degustar esculturas comestibles a escala de monumentos históricos y bustos de personajes de la historia mundial. A través de una cocina conceptual, cuyos ingredientes tienen un trasfondo político y cuyos sabores se relacionan con la memoria colectiva, el público participará simbólicamente en la acción de devorar el patrimonio cultural de la humanidad.
Cine al aire libre | 20:30 horas
Para cerrar la jornada se proyectará la película Una paloma se posó en una rama a reflexionar sobre la existencia, del director Roy Andersson, producción sueca de 2014, con una duración de 101 minutos.
La cinta, clasificada como comedia ácida y con clasificación B15, será la última actividad de la Noche de Museos.
Datos
- Actividad: Noche de Museos del Museo Cabañas.
- Fecha: miércoles 25 de noviembre de 2026.
- Horario: de 17:00 a 22:00 horas.
- Lugar: Museo Cabañas, Guadalajara.
- Entrada: gratuita.
- Público: todas las edades; talleres multiedad y participación voluntaria.