En Tlajomulco, las mujeres pueden acceder a asesoría jurídica gratuita y acompañamiento para recibir atención especializada en caso de enfrentar violencia, a través del Centro Público de Justicia Alternativa número 177, que participa en las actividades municipales por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre.

La directora del Centro, Karina Guadalupe de la Cruz Murillo, explicó que cuando el personal detecta una situación de violencia o un desequilibrio de poder, la mediación se suspende de inmediato, debido a que este tipo de situaciones no pueden resolverse mediante ese procedimiento.

En esos casos, el personal escucha y orienta a la mujer para canalizarla a las instancias municipales y estatales de seguridad y atención especializada, en coordinación con la Secretaría de Igualdad Sustantiva.

“Cuando atendemos estos conflictos a tiempo y desde la raíz, evitamos que escalen a situaciones de violencia”, señaló la funcionaria, quien destacó que el Centro busca facilitar el acceso a mecanismos gratuitos para resolver controversias.

Los servicios de mediación y conciliación están disponibles para asuntos que sí pueden atenderse mediante el diálogo. Entre ellos se encuentran conflictos familiares relacionados con pensiones alimenticias, custodia, visitas y divorcios por mutuo acuerdo; problemas vecinales por ruido, mascotas o invasión de espacios; adeudos, rentas e incumplimientos de contratos, así como desacuerdos entre socios y comerciantes.

Como parte de la agenda municipal por el 25N, que se desarrolla del 17 de noviembre al 7 de diciembre, el Centro también participará con charlas de prevención de la violencia.

Una de las actividades será impartida por el director general del Instituto de Justicia Alternativa de Jalisco, Guillermo Raúl Zepeda Lecuona, este 25 de noviembre, a las 11:00 horas, en la Sala de Cabildo del Centro Administrativo de Tlajomulco.

Para solicitar atención en el Centro se requiere una identificación oficial vigente y proporcionar el nombre, al menos un apellido y el domicilio de la persona a quien se desea invitar a dialogar.

La dependencia municipal subrayó que la mediación no sustituye la atención especializada en casos de violencia: cuando existe una situación de este tipo, la prioridad es orientar y canalizar a la mujer hacia las instituciones correspondientes.