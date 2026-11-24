Un hombre que presuntamente participó en el robo con violencia a una empresa de acrílicos en la Colonia Oblatos, murió y fue dejado abandonado por sus cómplices luego de que se enfrentaron a tiros con personal de la negociación.

Se especula que en el atraco, registrado en un local de la Calle Hacienda de Tala cerca del cruce con Hacienda Mochitiltic, los ladrones se apoderaron de una caja fuerte con 3 millones de pesos en efectivo, pero las autoridades no lo confirmaron.

El fallecido era de unos 35 años de edad y junto con otros individuos llegó a la negociación para perpetrar el robo a mano armada; supuestamente cuando ya huían del lugar, personal de la empresa salió y los enfrentó con arma de fuego.

En la refriega -que dejó esparcidos 17 casquillos de bala- resultó lesionado en una de sus piernas, una persona del sexo masculino, de quien se dice, iba pasando y era ajena a los hechos.

Minutos después, en el cruce de las calles Abundancia y Lealtad, en la Colonia Jardines de Santa Isabel, situado a 3.3 kilómetros de distancia, fue arrojado de un auto, el cadáver del que se presume fue uno de los participantes en el atraco, el cual presenta un impacto de proyectil en la espalda.

Del otro hombre que recibió fortuitamente un tiro en una extremidad, se dice que está fuera de peligro.

Sobre el robo de la caja fuerte con la millonaria cantidad, las autoridades no han descartado ni confirmado dicha versión.

Tampoco se ha aclarado por qué personal de la empresa estaba armado o si se trataba de guardias de seguridad.