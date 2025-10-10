Fortalece DIF Jalisco sostenibilidad alimentaria entre gobierno, sociedad y academia

En el marco del Día Mundial de la Alimentación, celebrado el 16 de octubre, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Jalisco, en coordinación con la Alianza Alimentaria y Acción Climática A.C., llevó a cabo el Primer Foro Regional de Alimentación Sostenible, con la participación de más de 200 personas servidoras públicas, académicos y representantes de la sociedad civil.

Primer Foro Internacional de Sostenibilidad Alimentaria 2025 (Cortesía)

Durante el encuentro, las autoridades firmaron la adhesión al Plan de Transición Alimentaria en el Sistema DIF Jalisco, con el objetivo de integrar los principios y beneficios de la alimentación sostenible en las políticas y programas sociales del estado.

La presidenta del DIF Jalisco, Maye Villa de Lemus, subrayó que el organismo asume el compromiso de avanzar hacia una transición alimentaria justa y sostenible, en coherencia con la Agenda 2030 y con la visión humanista del Gobierno del Estado.

“La forma en que nos alimentamos define no solo nuestra salud, sino también el futuro del planeta y la dignidad de nuestras comunidades. Cada menú preparado en un comedor comunitario o cada desayuno servido en una escuela puede convertirse en un acto de cuidado hacia las personas y hacia la tierra que nos sostiene”, expresó Villa de Lemus.

Por su parte, Sofía Ruiz Oldenbourg, gerente de Políticas Alimentarias de Alianza Alimentaria y Acción Climática A.C., señaló que la sostenibilidad requiere “pasos firmes y concretos”, y citó a la comisión Eat-Lancet, la cual propone duplicar el consumo de alimentos de origen vegetal, reducir el desperdicio y garantizar el acceso universal a alimentos nutritivos.

Primer Foro Internacional de Sostenibilidad Alimentaria 2025 (Cortesía)

A su vez, Dulce Ramírez, directora de Igualdad Animal México, enfatizó la necesidad de que Jalisco, como principal productor de huevo y uno de los mayores de carne de cerdo y pollo, adopte una estrategia alimentaria que incluya el bienestar animal y la reducción de la huella ambiental.

En tanto, Karina Sánchez Bazan, académica del ITESM, advirtió sobre la “triple carga de mala nutrición” —desnutrición, anemia y obesidad— que afecta al estado, e insistió en la necesidad de sistemas alimentarios basados en cereales integrales, frutas, verduras y legumbres, limitando carnes, lácteos y alimentos ultraprocesados.

“Más del 40% de la población en Jalisco vive algún tipo de inseguridad alimentaria. No solo se trata de tener calorías suficientes, sino de garantizar el acceso a alimentos adecuados”, precisó la especialista.

Durante el panel “Alimentación Saludable y Sostenible en el Contexto de Jalisco”, se presentaron estrategias alineadas con la Agenda 2030, centradas en reducir el desperdicio de alimentos, promover el autoconsumo y fortalecer los comedores comunitarios y centros Colmena.

En el conversatorio “Integrando la sostenibilidad alimentaria a las políticas públicas y los programas sociales”, la directora general del DIF Jalisco, Diana Vargas Salomón, explicó que los pilares de la sostenibilidad son la salud, la equidad y la viabilidad, y destacó la regionalización de menús como una medida para apoyar a productores locales y asegurar alimentos frescos y nutritivos.

Asimismo, Karen Gutiérrez Lascurain, directora de Centros Colmena, recordó que desde hace una década se implementa un modelo autosustentable con huertos de convivencia intergeneracional.

El foro contó con la participación de representantes de la Coordinación General Estratégica de Desarrollo Social, Secretarías de Salud, Medio Ambiente y Educación, así como de instituciones académicas como la Universidad de Guadalajara, ITESO, ITESM, UNIVA, UVM y UAG.