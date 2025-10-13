Jalisco consolida su liderazgo como destino turístico de clase mundial tras una gira de trabajo por Francia, Polonia, Alemania, España e Italia, que tuvo como propósito estrechar vínculos estratégicos, abrir nuevas rutas de colaboración institucional y comercial, así como promover la oferta turística, cultural y gastronómica del estado.

La Secretaría de Turismo del Estado encabezó esta misión internacional con el objetivo de atraer inversiones, impulsar nuevos productos turísticos y consolidar los flujos de visitantes europeos hacia Jalisco para las temporadas de invierno 2025, primavera y verano 2026.

Jalisco fortalece su presencia internacional con gira turística por Europa (Asia Wi?niewska Fotografie)

La agenda incluyó encuentros en París, Varsovia, Frankfurt, Barcelona, Madrid, Roma, Milán y Rímini, donde se realizaron más de 805 reuniones con empresas y profesionales del sector, además de entrevistas con 30 medios de comunicación especializados que difundieron contenido editorial sobre el destino. Cada parada permitió fortalecer la presencia de Jalisco en mercados emisores clave, con el apoyo de consulados, asociaciones locales y operadores especializados que contribuyeron a posicionar al estado como un referente del turismo cultural, de naturaleza, gastronómico y de reuniones.

En Polonia, la comitiva jalisciense atendió a más de 67 empresas y agencias, entre ellas Weco Travel, BCD, Wakacje y Misja Travel, además de sostener encuentros con LOT Polish Airlines, Itaka y Rainbow Tours, líderes del mercado polaco. También se establecieron lazos con la Asociación Nacional de Agentes de Viajes (OSAT), que agrupa a más de 350 agencias y representa una oportunidad para ampliar las alianzas comerciales. Polonia se ubica actualmente en el lugar once entre los mercados europeos para Jalisco, con alto potencial de crecimiento.

En Alemania, con el respaldo del Consulado de México en Frankfurt, se desarrollaron reuniones con 66 empresas y profesionales, incluida la Asociación Alemana de Viajes (DRV), que representa a miles de empresas turísticas y tres millones de empleos. También se sostuvieron encuentros con medios especializados como Touristik Aktuell y con empresas como Cóndor Travel, Cono Sur y Native Trails. Alemania es actualmente el tercer mercado europeo más importante para Jalisco, lo que reafirma el interés del estado por consolidar su presencia en ese país.

Jalisco fortalece su presencia internacional con gira turística por Europa

La visita a España destacó por la firma de un convenio de colaboración entre el Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Madrid, enfocado en promover el turismo, la cultura, el sector audiovisual y los eventos profesionales. Este acuerdo impulsa la visibilidad de zonas no centrales, diversifica la oferta cultural y gastronómica, y fortalece segmentos como el turismo MICE, los nómadas digitales, la comunidad LGBTQ+, estudiantes y productores audiovisuales. Durante la gira, se atendieron más de 110 profesionales del sector y se impartieron capacitaciones a 32 agentes de viaje en colaboración con el turoperador CATAI.

El cierre de la gira se realizó en Italia, donde en Roma se atendieron más de 115 empresas turísticas, incluidas 81 agencias de viaje y medios de comunicación. En Milán, se capacitó a 56 empresas con apoyo del Consulado Mexicano, y en Rímini, Jalisco participó en la feria TTG, donde se atendieron más de 120 agencias y operadores. La presencia jalisciense en Italia incluyó degustaciones de raicilla y muestras culturales que reforzaron la identidad del estado y su posicionamiento como uno de los destinos más atractivos y diversos de México en el mercado europeo.

Jalisco fortalece su presencia internacional con gira turística por Europa (giulia ferrando)

PARA SABER

● El estado ocupa el cuarto lugar nacional en recepción de turistas europeos, con más de 55 mil visitantes en 2024.

● La participación de Jalisco en la IFTM Top Resa 2025, en París, fortaleció su presencia en el mercado europeo mediante más de 100 citas de trabajo.

● España es el segundo mercado europeo más importante para Jalisco. En 2024, llegaron más de ocho mil visitantes españoles, un incremento del 12 por ciento respecto al año anterior. En el primer semestre de 2025, se registraron más de cuatro mil llegadas, lo que representa un crecimiento adicional de 6.18 por ciento.

● Por su parte, Alemania ocupa el tercer lugar entre los mercados europeos para Jalisco. En 2024, se contabilizaron más de seis mil visitantes alemanes, lo que confirma su relevancia como mercado estratégico para el estado.

● Polonia se posiciona como el onceavo mercado europeo para Jalisco. En 2024, cerca de mil personas de nacionalidad polaca visitaron el estado, lo que refleja un interés creciente por su oferta turística.

● Italia es el quinto mercado más importante de Europa para el estado de Jalisco (el quinto para México). En 2024, llegaron más de tres mil 200 personas de nacionalidad italiana.