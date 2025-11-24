Concluye el Serial “Jalisco Corre 2025” con carrera por el 201 Aniversario del Poder Judicial

El Serial “Jalisco Corre 2025” llegó a su cierre con la carrera conmemorativa por el 201 Aniversario del Poder Judicial de Jalisco, una edición especial que tuvo salida y meta en el edificio del Supremo Tribunal de Justicia y que refrendó el vínculo entre el deporte, la ciudadanía y las instituciones del estado.

Organizada por el Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo (CODE Jalisco), en coordinación con el Gobierno de Guadalajara y con aval de la Asociación Jalisciense de Clubes Atléticos A.C., la última etapa reunió a mil 500 corredoras y corredores, quienes recorrieron un circuito que abarcó puntos emblemáticos del centro tapatío como Belén, Fray Junípero Serra, Normalistas, la Glorieta La Normal, Fray Antonio Alcalde, la Rotonda de las y los Jaliscienses Ilustres y Miguel Hidalgo y Costilla.

El objetivo central de esta edición fue promover la actividad física, la unión entre instituciones y la práctica de valores como la disciplina, el respeto, la justicia, el trabajo colaborativo y el bienestar integral. La Directora de Cultura Física de CODE Jalisco, María José Medina, destacó el crecimiento del Serial durante el año, con ocho etapas en distintos municipios, la incorporación de categorías infantiles y las distancias de 5 y 10 kilómetros, así como el interés por ampliar el circuito en 2026 hacia otras regiones del estado.

“Estamos muy contentos por los resultados y la respuesta de la gente, sorprendidos de cómo las inscripciones se agotaban en dos días. El Serial fue muy bien recibido al interior del estado y crecimos mucho en alcance y participación durante 2025”, señaló la funcionaria.

En la parte deportiva, Víctor Rizo encabezó la rama varonil, seguido por Hugo Gutiérrez y Marcos Solís, mientras que en la categoría femenil el primer lugar fue para María Cisneros, acompañada en el podio por Sara Esquivel y Estefanía Padilla. Todas y todos los corredores que completaron la ruta recibieron una medalla conmemorativa, además de reconocimientos especiales a los tres primeros lugares de cada categoría.

Personas adultas mayores también formaron parte activa de la competencia, entre ellas Francisco Ignacio Delgado Martínez, de 68 años, quien reconoció la convivencia y accesibilidad del recorrido por el Centro de Guadalajara. Lucila Rentería, de 46 años, destacó la organización del evento y el ambiente positivo que se mantuvo durante toda la carrera.

El Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, subrayó el valor de esta jornada deportiva como un reflejo del lado humano del Poder Judicial. “Hoy celebramos que el Poder Judicial no es sólo sentencias y resoluciones, sino que somos también una gran familia. A todas y todos los corredores les agradecemos su entusiasmo y su energía”, expresó.