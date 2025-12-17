Se une CMIC a “1000 Actos de Amor” con apoyos para mejorar viviendas

Como parte del proyecto “1000 Actos de Amor” impulsado por la diputada de Zapopan, Mónica Magaña, la legisladora y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) anunciaron la integración de este organismo al proyecto con un recorrido por hogares de Zapopan para impulsar mejoras comunitarias y contribuir a que más familias cuenten con viviendas más dignas.

CMIC se une a “1000 Actos de Amor”

Durante la jornada, la diputada Mónica Magaña destacó la importancia de sumar al sector empresarial en acciones concretas como la construcción de techos para familias que no han tenido la posibilidad de contar con uno, “Tenemos una gran sorpresa en un apoyo que es fundamental, que es construir techos para aquellas familias que no han tenido la posibilidad de tener uno como tal”, expresó.

Por su parte, Juan Manuel Chávez, presidente de la CMIC Jalisco refrendó su compromiso para participar en este esfuerzo conjunto, que busca poner la construcción al servicio de las personas y fortalecer el bienestar en las comunidades.

“Como institución y como organismo empresarial nos sumamos a este gran proyecto, confiados en que más empresas y compañeros se sumarán a esta voluntad de trabajar por el bienestar de las comunidades”, dijo.

La participación de CMIC en el proyecto contempla una contribución para la construcción de techos, lo que permitirá avanzar en la dignificación de hogares y fortalecer las redes de colaboración entre ciudadanos, sector empresarial y voluntarios como parte de los actos que continúan desarrollándose.

Con esta alianza, “1000 Actos de Amor” amplía su alcance a través de acciones concretas para generar mejoras desde el trabajo conjunto.