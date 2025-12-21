Ante aumento de ansiedad y depresión en Navidad, se pueden poner límites, advierte experto

Es importante establecer límites para prevenir situaciones incómodas en las fiestas navideñas. Puede buscarse apoyo de expertos en salud mental.

Durante la temporada navideña es común el aumento de la ansiedad, el estrés y la depresión, causadas por diversos factores, advirtió Santos Ramírez de los Santos, especialista en psicoterapia breve y jefe del Departamento de Psicología Básica del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS).

“Personas que ya no están con nosotros o que no pudieron asistir a las celebraciones; expectativas no cumplidas durante el año; la obligación de tener que convivir, organizar y gastar en regalos, son algunos factores que propician el aumento del estrés, la ansiedad y la depresión en muchas personas; por lo tanto, establecer límites puede ser la manera más sencilla de procurar el autocuidado”, agregó el académico de la Universidad de Guadalajara (UdeG)

Ramírez de los Santos dijo que los límites son “decisiones claras sobre hasta dónde sí y hasta dónde no estamos disponibles en tiempo, energía, dinero y atención. No son ni castigos ni muestras de frialdad, deben de entenderse como una forma organizada de cuidar nuestro bienestar y la calidad de nuestras relaciones”.

Subrayó: “Los límites sirven para cuidar nuestra salud integral y nuestro bienestar. Es decir, para poder identificar cómo me siento, cómo siento las emociones en mi cuerpo y cómo se expresan. Poner límites adecuados, bien estructurados, sirve para prevenir el agotamiento, la irritación o la culpa. También sirven para proteger esos vínculos importantes al evitar que la convivencia se llene de tensiones y que esto se vaya acumulando. Podemos decir, entonces, que poner límites sería una forma de autocuidado responsable y, al mismo tiempo, una muestra de respeto hacia los demás”.

Para poder aplicar dichos límites es necesaria también una comunicación asertiva y otros componentes que ayuden a la autorregulación de las personas. Para explicarlo mejor, el médico explicó lo siguiente:

“Por ejemplo, en una invitación podríamos comentar: ‘Muchas gracias por invitarme. Este año he tenido días muy cargados. Voy a acompañarlos sólo un rato y me retiraré a las diez para descansar’. Ante comentarios incómodos que en estas fiestas nos pueden hacer, nosotros podemos responder: ‘Sé que lo dicen con cariño, pero cuando hacen comentarios sobre mi cuerpo me siento incómodo. Les agradecería mucho que hoy dejemos ese tema fuera’. Otro ejemplo para los gastos: ‘Este año quiero cuidar mejor mis finanzas o hay que cuidar mejor las finanzas. Así que podemos hacer regalos más sencillos’. De esta manera se establecen límites sanos, asertivos y sin necesidad de ser frío o ser interpretado como una persona grosera”, subrayó.

Entre otros tips de autocuidado, recomienda: establecer horarios y ejercicios que favorezcan una convivencia sana; acompañar de manera individual a personas que nos brinden calma y tranquilidad; realizar juegos o actividades que propicien una convivencia armoniosa; evitar ridiculizar o atacar, priorizar nuestro descanso y expresar lo que sentimos sin miedo ni preocupación.

“Para algunas personas esta temporada no es sinónimo de fiesta; sin embargo, es muy importante que entre nosotros aprendamos a decir que ‘no’ y a establecer límites, procurando nuestro bienestar físico y emocional. Y si los problemas persisten, es necesario saber que no se encuentran solas y que hay muchas maneras de pedir ayuda; están la línea de la vida del Instituto Jalisciense de Salud Mental y Adicciones (SALME) y el Departamento de Psicología Básica del CUCS, donde tenemos talleres virtuales y presenciales para todos los interesados”, expresó.

La Línea de Atención en Crisis del SALME es el 075 o el 33 2504 2020.