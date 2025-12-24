Se incorpora el Centro de Prevención Social a la CITI Jalisco

Con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, coordinación interinstitucional y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia, el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco se incorporó formalmente a los trabajos de la Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (CITI).

La integración se concretó durante la Tercera Sesión Ordinaria de la CITI, consolidando la participación del Centro de Prevención Social en los esfuerzos estatales para erradicar el trabajo infantil y prevenir las violencias que afectan a niñas, niños y adolescentes en Jalisco.

La Directora General del Centro de Prevención Social del Estado, Yasmín Palos Rodríguez, destacó que esta incorporación permitirá articular los trabajos de la CITI con la Mesa Estatal para la Prevención de las Violencias contra Niñas, Niños y Adolescentes, alineando estrategias y fortaleciendo la protección integral de este sector de la población.

“La erradicación del trabajo infantil requiere respuestas interinstitucionales, preventivas y articuladas. Desde el Centro de Prevención Social trabajamos en la atención de los factores de riesgo que generan violencia y desigualdad, por lo que nuestra incorporación a la CITI reafirma el compromiso de sumar esfuerzos para proteger integralmente a niñas, niños y adolescentes”, afirmó Palos Rodríguez.

En Jalisco, la CITI funge como un órgano de coordinación del Gobierno del Estado, que articula esfuerzos entre dependencias estatales, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil para prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes trabajadores.

Entre sus objetivos se encuentran la prevención, el fortalecimiento institucional, la coordinación territorial y el seguimiento a acciones prioritarias en contextos de riesgo, donde se vulneran los derechos de la niñez y la adolescencia.

El contacto permanente del Centro de Prevención Social con los municipios aportará un enfoque de prevención social y territorial, orientado a la detección y atención de factores de riesgo asociados a la violencia, la exclusión y la desigualdad, condiciones que inciden directamente en el trabajo infantil y otras formas de vulneración de derechos.

Con esta incorporación, el Centro de Prevención Social del Estado de Jalisco, adscrito al Consejo Estatal de Seguridad Pública, consolida acciones coordinadas para generar entornos seguros, libres de explotación y violencia, reafirmando que la erradicación del trabajo infantil es posible mediante la prevención social, la corresponsabilidad institucional y la suma de esfuerzos entre los distintos actores públicos y sociales.