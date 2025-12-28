Refrenda Jalisco liderazgo nacional en producción pecuaria

Con una aportación clave al abastecimiento alimentario del país y a la economía agroalimentaria nacional, Jalisco refrenda su liderazgo como principal productor de carne de cerdo en México, consolidándose como referente del sector pecuario.

Al cierre de 2025, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco (SADER Jalisco) confirmó una producción estatal de 426 mil 827.4 toneladas de carne de porcino, cifra que representa el 22.6 por ciento de la producción nacional.

La mayor concentración de esta actividad productiva se localiza en los municipios de Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Acatic y Lagos de Moreno, pertenecientes a la región Altos Norte del estado, zona reconocida por su infraestructura, tecnificación y tradición agropecuaria.

Con estos resultados, Jalisco fortalece su posición como el Gigante Agroalimentario de México, al aportar 12.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario nacional, reflejo del dinamismo y la competitividad del sector primario en la entidad.

Además de liderar la producción porcina, el estado destaca a nivel nacional en la generación de huevo y leche, así como en diversos cultivos estratégicos como chía, agave, frambuesa, tamarindo, maíz grano, maíz forrajero y coco fruta.

La entidad continúa avanzando en la modernización de su industria porcina, impulsando la innovación, el fortalecimiento productivo y el trabajo constante de las y los productores, lo que no sólo beneficia a la economía local, sino que posiciona a Jalisco como un referente agropecuario a nivel nacional e internacional.