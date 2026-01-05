SAMU Jalisco atendió más de 160 mil urgencias médicas durante 2025

El Sistema de Atención Médica de Urgencias Jalisco (SAMU) brindó atención a 160 mil 610 urgencias médicas durante 2025, a través del despacho de ambulancias, además de realizar 19 mil 663 regulaciones médicas, mil 103 traslados terrestres y 70 traslados aéreos, informó la dependencia estatal.

SAMU Jalisco (Cortesía)

En total, durante el año se efectuaron 182 mil 129 intervenciones encaminadas a preservar la vida y la integridad de las y los jaliscienses, lo que representó un incremento de entre 8 y 10 por ciento en la actividad operativa, en comparación con 2024.

El director general de SAMU Jalisco, Yannick Nordin Servín, destacó que estos resultados confirman al organismo como un pilar en la atención de urgencias médicas graves en el estado. Señaló que el modelo de atención prioriza el diagnóstico oportuno, la intervención especializada en el lugar del evento y la referencia hospitalaria adecuada.

Explicó que la clasificación rápida de pacientes (triage) inicia desde la llamada al 911 y continúa en el sitio de la emergencia, antes del traslado hospitalario, lo que permite evitar la saturación de áreas de urgencias y canalizar a cada paciente al hospital más adecuado, no necesariamente al más cercano.

SAMU Jalisco (Cortesía)

A diferencia de otros esquemas de atención prehospitalaria, el SAMU opera bajo el principio de “llevar el hospital al paciente”, evaluando cada solicitud de auxilio para determinar si se requiere una intervención inmediata, así como el tipo de traslado y tratamiento necesario desde el primer contacto.

Cada Unidad de Terapia Intensiva Móvil (UTIM) está integrada por un médico especialista —generalmente un urgenciólogo—, personal de enfermería con experiencia en urgencias o terapia intensiva y un técnico en urgencias médicas. Estas unidades cuentan con equipo electromédico de última generación, como ventiladores volumétricos para todas las edades, monitores multiparamétricos con desfibrilador y marcapasos, laboratorio portátil y ultrasonido móvil.

Estas herramientas permiten realizar diagnósticos precisos en el sitio, como la detección de infartos no visibles en un electrocardiograma convencional, la identificación de sangrados internos y la valoración de emergencias gineco-obstétricas y traumatológicas.

En cuanto a los traslados aéreos, el helicóptero del SAMU se ha consolidado como una herramienta estratégica para reducir tiempos de atención y llegar a zonas de difícil acceso, como el norte del estado y regiones costeras. Jalisco cuenta con 12 helipuntos distribuidos estratégicamente para garantizar traslados seguros y oportunos.

Como ejemplo de esta labor, en 2026 se realizó el primer traslado aéreo del año para salvar la vida de un recién nacido con hidrocefalia, quien fue trasladado del Hospital Regional de Puerto Vallarta a un hospital de tercer nivel en el Área Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, en 2025, un paciente con disección aórtica grave, tras un accidente automovilístico entre Tequila y Magdalena, fue diagnosticado y trasladado de manera inmediata para recibir atención especializada, logrando una recuperación favorable.

SAMU Jalisco trabaja de forma coordinada con el C5 y el 911, los Servicios Médicos Municipales del Área Metropolitana de Guadalajara, Cruz Roja, Protección Civil, así como con instituciones como el IMSS, ISSSTE, la red hospitalaria de la Secretaría de Salud y el Hospital Civil de Guadalajara, que funcionan como centros de trauma y referencia.

De cara a eventos de gran magnitud, como el Mundial de Futbol, el organismo participa activamente en la mesa de salud, con un papel estratégico en la planeación y atención de urgencias médicas en coordinación con municipios y cuerpos de emergencia del estado.

Con 27 años de trayectoria, el SAMU Jalisco se mantiene como referente nacional e internacional, al haber sido el primer Sistema de Atención Médica de Urgencias formado en Norteamérica y evolucionar hasta convertirse en un Organismo Público Desconcentrado, con mayor autonomía operativa y presupuestal.