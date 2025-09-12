Plantean “focalizar” el trabajo institucional para erradicar el embarazo adolescente, dijo el Conapo

El foro lo convocó la diputada de Morena, Candelaria Ochoa. Bolaños es el municipio de Jalisco con mayor tasa de embarazo adolescente, similar a países de África.

El gobierno federal y los estados tienen una tarea importante para erradicar el embarazo adolescente. Ninguna niña entre 15 y 19 años de edad tiene que ser madre en México y en Jalisco, advirtió Gabriela Rodríguez Ramírez, secretaria técnica del Consejo Nacional de Población (Conapo).

La especialista dijo que el municipio de Bolaños, en la región Norte, con una tasa de 139 nacimientos por cada mil adolescentes, es el líder estatal en embarazo adolescente y en los primeros lugares también están los municipios de Mezquitic (Norte), Cihuatlán (Costa Sur) y Poncitlán (Ciénega de Chapala).

Gabriela Rodríguez participó como ponente en el foro “Avances y Desafíos en Materia de Justicia Sexual hacia las Infancias y Adolescencias”, organizado por la diputada de Morena, Candelaria Ochoa Ávalos.

“Ahí les va, porque sí me identificaron los principales municipios de Jalisco: Bolaños, 139 nacimientos por cada mil adolescentes, es una tasa como de los países de África eh. Poncitlán, 87 nacimientos y San Cristóbal de la Barranca, ahí están los tres con las tasas mas altas. También están Ayutla, Bolaños, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Chiquilistlán, Degollado y Mezquitic”, precisó.

Por ello, la representante del CONAPO pidió a los representantes de las secretarías de Educación y de Salud -presentes en el foro-, que hay que trabajar en forma coordinada y “focalizar el trabajo” en los municipios con los mayores índices de embarazo adolescente.

Se han logrado avances, pero aún es insuficiente. Entre 2015 y 2025, hubo una reducción de 30% en el embarazo adolescente en México, precisó Gabriela Rodríguez. En 10 años, se logró bajar de 77 nacimientos por cada mil adolescentes, a 50 nacimientos. Sin embargo, los estados con mayor pobreza tienen las tasas más altas.

“Logramos de 2015 a ahorita, bajarlo en 30% en el país. Lo bajamos de 77 nacimientos por cada mil adolescentes, a 50. Han sido muy importantes los grupos estatales, incluido aquí el de Jalisco. Obviamente, volvemos a ver las desigualdades, en Guerrero tenemos 82 nacimientos por cada mil adolescentes y en Chiapas, 78. En CDMX, 20 y en Jalisco, 43 nacimientos por cada mil”, dijo.

La deserción escolar en el país registra que 12% de las adolescentes dejó las aulas, porque tuvo un embarazo o porque se juntó con una pareja, señaló la ponente, quien subrayó que el embarazo adolescente es un indicador de la pobreza, el cual debe erradicarse.

Hay que recordar que el matrimonio está prohibido antes de los 18 años.

La diputada de Morena, Candelaria Ochoa, explicó que el foro tuvo la finalidad de construir propuestas encaminadas a identificar los retos legislativos en materia de salud reproductiva en menores.

A su vez, la legisladora de Hagamos, Valeria Ávila Gutiérrez, hizo un llamado a legislar con “base presupuestal que impacte a la población” para garantizar los derechos sexuales y dar seguridad a las infancias.