El DIF Guadalajara entregó 1 millón 500 mil pesos a 63 personas graduadas de la Quinta Generación de Emprendimiento del programa Acompañar las Ausencias, con el objetivo de fortalecer sus proyectos productivos y contribuir a la autonomía económica de las mujeres.

DIF Guadalajara entrega 1.5 mdp para impulsar emprendimientos de mujeres (Cortesía)

Cada una de las beneficiarias recibió un apoyo de 25 mil pesos, recurso que podrá utilizarse para iniciar un nuevo negocio o fortalecer un emprendimiento que ya se encuentre en operación.

Antes de recibir este apoyo, las participantes concluyeron un proceso de capacitación en temas relacionados con finanzas y emprendimiento, herramientas digitales y marketing, formalización de negocios, aspectos fiscales y trámites ante el SAT.

El acompañamiento también contó con el respaldo de ProSociedad, a través de las Mentorías Exprés Cometa, en las que participaron 40 mentoras y mentores voluntarios para brindar asesoría personalizada de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.

De acuerdo con el DIF Guadalajara, esta convocatoria busca generar condiciones que permitan a las mujeres contar con mayores oportunidades para acceder a un empleo, generar ingresos dignos y avanzar hacia una mayor independencia económica.

DIF Guadalajara entrega 1.5 mdp para impulsar emprendimientos de mujeres (Cortesía)

El programa Acompañar las Ausencias está dirigido a familias que enfrentan la ausencia de un ser querido y busca brindarles herramientas para fortalecer su bienestar y desarrollo integral, así como apoyar la continuidad de sus proyectos educativos, personales y de vida.

Con la entrega de estos recursos, el DIF Guadalajara señaló que refrenda su compromiso de generar oportunidades que permitan a las familias avanzar hacia una mayor autonomía y mejorar sus condiciones de vida.