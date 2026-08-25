DIF Guadalajara entrega 1.5 mdp para impulsar emprendimientos de mujeres

El DIF Guadalajara entregó 1 millón 500 mil pesos a 63 personas graduadas de la Quinta Generación de Emprendimiento del programa Acompañar las Ausencias, con el objetivo de fortalecer sus proyectos productivos y contribuir a la autonomía económica de las mujeres.
Cada una de las beneficiarias recibió un apoyo de 25 mil pesos, recurso que podrá utilizarse para iniciar un nuevo negocio o fortalecer un emprendimiento que ya se encuentre en operación.
Antes de recibir este apoyo, las participantes concluyeron un proceso de capacitación en temas relacionados con finanzas y emprendimiento, herramientas digitales y marketing, formalización de negocios, aspectos fiscales y trámites ante el SAT.
El acompañamiento también contó con el respaldo de ProSociedad, a través de las Mentorías Exprés Cometa, en las que participaron 40 mentoras y mentores voluntarios para brindar asesoría personalizada de acuerdo con las necesidades de cada proyecto.
De acuerdo con el DIF Guadalajara, esta convocatoria busca generar condiciones que permitan a las mujeres contar con mayores oportunidades para acceder a un empleo, generar ingresos dignos y avanzar hacia una mayor independencia económica.
El programa Acompañar las Ausencias está dirigido a familias que enfrentan la ausencia de un ser querido y busca brindarles herramientas para fortalecer su bienestar y desarrollo integral, así como apoyar la continuidad de sus proyectos educativos, personales y de vida.
Con la entrega de estos recursos, el DIF Guadalajara señaló que refrenda su compromiso de generar oportunidades que permitan a las familias avanzar hacia una mayor autonomía y mejorar sus condiciones de vida.