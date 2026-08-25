Arremete Mirza Flores contra Andy López; acusa desviar atención con caso Rocha Moya

La coordinadora de Movimiento Ciudadano en Jalisco, Mirza Flores, consideró que el retiro de la visa a Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no debe minimizarse y cuestionó que Morena pretenda cambiar la conversación pública hacia otros temas.

Durante una rueda de prensa, acompañada por el secretario de Acuerdos de MC Jalisco, César Padilla, Flores sostuvo que López Beltrán ha sido relacionado con señalamientos de tráfico de influencias, nepotismo y corrupción, además de mencionar el llamado huachicol fiscal.

“Que le hayan quitado la visa al hijo del expresidente, a Andy López, con serios vínculos con la impunidad, con los escándalos, con sus amigos teniendo obras millonarias en todo el país, todas han sido un fracaso y señaladas de fallas y de corrupción”.

La emecista también cuestionó el regreso de Rubén Rocha Moya a sus funciones como gobernador de Sinaloa durante el fin de semana, después de una ausencia temporal.

“¡Qué chistoso que de la noche a la mañana regrese Rocha Moya a gobernar ¿No les parece un tema sumamente familiar? ¿No les parece que eso es la especialidad de la casa en Morena? Cuando se habla de un tema importante y serio ¿qué les parece que cambiemos de tema de conversación? ¿Qué les parece si hablamos mejor de otra cosa?”, expuso.

Flores Gómez relacionó a Andy López Beltrán con personas señaladas por presuntos actos de corrupción alrededor de obras impulsadas durante el gobierno de López Obrador, entre ellas la Refinería Dos Bocas y el Tren Interoceánico. También mencionó el huachicol fiscal, al que describió como la importación ilegal de combustibles para evadir impuestos.

Sobre Rocha Moya, la coordinadora de MC Jalisco cuestionó lo ocurrido en Sinaloa y señaló que el episodio también evidencia, desde su perspectiva, problemas en materia de procuración de justicia y capacidad gubernamental.

“Es una telenovela escrita con capítulos absolutamente bizarros que pareciera que el autor de esta telenovela que vivimos el fin de semana de regreso, pero entonces me voy, pero entonces 121 días dijimos que eras inocente, pero luego ahora dijimos que no tienes derecho a quedarte, pues pareciera que le escribieron los mismos guionistas de la Casa de los Mañosos”, cuestionó.

Finalmente, Flores sostuvo que Movimiento Ciudadano mantendrá su postura como oposición frente a Morena y señaló que los gobiernos emanados de MC continuarán como un bloque opositor.

“Nuestro Movimiento y los buenos gobiernos naranjas seguirán siendo un bloque de oposición con resultados de trabajo a todo lo que representa Morena: mentiras, engaños, falta de capacidad de gobierno y ligas con el crimen organizado”, concluyó.