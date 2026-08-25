Evalúan al Congreso: ejerce mayor contrapeso, pero llama a comparecer a menos funcionarios

Fabiola Garibaldi, Augusto Chacón, Jesús Ibarra y Ester Soto, fueron quienes presentaron el informe en Casa ITESO Clavigero.

La 64 Legislatura muestra avances en su función como contrapeso y en los procesos de designación de cargos públicos, pero presenta retrocesos en perspectiva de género. Hay pocas herramientas para la participación ciudadana y se han reducido las comparecencias de funcionarios públicos. Estas son algunas de las conclusiones del balance sobre el Congreso de Jalisco durante 2025.

El observatorio Jalisco Cómo Vamos presentó su ejercicio ciudadano de análisis en el que se evaluaron tres ejes:

1) Si cumple con su función de ser un contrapeso de los Poderes Ejecutivo y Judicial.

2) Su labor de representación.

3) Su tarea de control político sobre los nombramientos de servidores públicos.

Fabiola Garibaldi, responsable de Proyectos de Jalisco Cómo Vamos, explicó que diferencia de la anterior Legislatura, ésta no aprueba en forma automática las iniciativas que le envía el gobernador Pablo Lemus, sin embargo, llamó a menos funcionarios estatales a rendir cuentas que en el gobierno anterior.

En 2025 se recibieron 24 iniciativas de los poderes Ejecutivo y Judicial; ocho fueron modificadas y 14 aprobadas. De 20 comparecencias realizadas, solo una fue extraordinaria y en 15 hay registro de comunicado.

“Donde sí vemos un cambio considerable es en el porcentaje de iniciativas aprobadas (que envía el gobernador), el cual en la anterior Legislatura tuvo un comportamiento similar y ahora cae de 100% a 58% en 2025, lo cual da pistas de contrapesos. Los otros dos indicadores responden a un mecanismo de rendición de cuentas muy necesario, pero cada vez menos común: las comparecencias”, dijo Garibaldi.

En el tema de representación, el balance señala que hay menos mujeres diputadas que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), instancia que define la agenda de trabajo, dijo Ester Soto, coordinadora de Vinculación de Jalisco Cómo Vamos.

“En 2025 se presentaron 26 iniciativas con perspectiva de género, frente a 39 de 2022 y 32 en 2023, también disminuyeron las acciones afirmativas internas, pasaron de seis en 2023 a tres en 2025. La comparación exige cautela, sabemos que la Legislatura continua en funciones y varias iniciativas todavía pueden dictaminarse o aprobarse”, precisó.

Jesús Ibarra, profesor-investigador del ITESO, subrayó la importancia de que el Congreso sea evaluado desde un observatorio ciudadano. Luego, agregó que los diputados tienen asuntos pendientes como sacar adelante una Reforma Judicial en Jalisco.

“¿Cuáles serían los ejemplos de algunos temas pendientes? La reforma judicial local, es de las más importantes. No basta con armonizar la reforma federal, Jalisco tendría que discutir una reforma judicial propia, seria, que proteja la independencia judicial, la imparcialidad, la carrera judicial, la evaluación de perfiles desde luego”, advirtió.

Un dato relevante es que la transparencia en la 64 Legislatura es lenta. Una solicitud de información se tarda 18 días en responderse.

A la presentación del balance parcial de la 64 Legislatura acudieron seis legisladores: los coordinadores José Luis Tostado (MC) y Miguel de la Rosa (Morena), así como las diputadas Mónica Magaña, Gabriela Cárdenas, Ana Elisa Bravo (todas de MC) y Enrique Velázquez, representante de Hagamos.

Acudieron también la presidenta estatal del PRI, Laura Haro, el procurador social del estado, Héctor Pizano y el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Bayardo Pérez Arce.

Augusto Chacón, director de Jalisco Cómo Vamos, hizo un llamado a los diputados a elevar la calidad del debate en el Legislativo: “Ojalá elevemos la calidad del debate. No es con señalamientos personales, no es con descalificaciones como vamos a salir de los problemas, es con un diálogo como este. En verdad, es un gusto que estén aquí”.

El informe se puede consultar en https://jaliscocomovamos.org