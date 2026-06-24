Julio en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco con cine, talleres y actividades gratuitas para toda la familia

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola"

La Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Juan José Arreola presentó su programación de actividades para julio con una oferta gratuita que combina cine, talleres, exposiciones, lectura, juegos y actividades recreativas dirigidas a públicos de todas las edades.

La agenda busca convertir el recinto en un espacio de encuentro cultural y aprendizaje durante el periodo vacacional, con opciones distribuidas en distintos pisos del edificio.

Cine para disfrutar en familia

El calendario inicia el miércoles 1 de julio con la proyección de Rudo y cursi (2008), dirigida por Carlos Cuarón, a las 11:00 horas en la videosala familiar Bell, ubicada en el piso 4.

Ese mismo día, a las 17:00 horas, se proyectará El encanto del erizo (2011), de Mona Achache, en el auditorio; tendrá una segunda función el sábado 4 de julio a las 11:00 horas.

Dentro del ciclo Cine y literatura, la biblioteca presentará:

Juntas, nada más (2004), de Claude Berri — miércoles 8 a las 17:00 horas y sábado 11 a las 11:00 horas.

(2004), de Claude Berri — miércoles 8 a las 17:00 horas y sábado 11 a las 11:00 horas. El regreso del gato (2002), de Hiroyuki Morita — viernes 3 a las 16:30 horas, piso 1.

(2002), de Hiroyuki Morita — viernes 3 a las 16:30 horas, piso 1. El viaje de Chihiro (2001), de Hayao Miyazaki — viernes 10 a las 16:30 horas, piso 1.

Además, el programa Cinematiné incluirá Shaolin soccer (2001), de Stephen Chow, el miércoles 8 de julio a las 11:00 horas en la videosala familiar Bell.

Exposiciones: papel, monstruos y memoria audiovisual

Durante julio permanecerán abiertas dos exposiciones con acceso libre.

La primera es Los caprichos del papel, del artista Ignacio Osuna, instalada en el Lobby del Acervo Histórico (PBH) y disponible hasta el 9 de agosto. La muestra propone observar el papel más allá de su función tradicional y explorar sus posibilidades expresivas.

También podrá visitarse Monstruario del cine mexicano, una selección realizada por la Filmoteca y el Archivo Sonoro con materiales gráficos y literarios sobre criaturas emblemáticas del cine nacional del siglo XX.

La exposición permanecerá hasta octubre de 2026 en la mediateca Emilio García Riera (piso 4), de lunes a viernes, de 9:00 a 17:00 horas.

Juegos de mesa y espacios permanentes

Durante todo el mes estará disponible el espacio de Juegos de mesa en el piso 1, pensado para promover la convivencia entre generaciones y abierto a niñas, niños, jóvenes y personas adultas mayores.

Biblioteca Pública del Estado de Jalisco "Juan José Arreola"

Talleres para aprender creando

Entre las actividades destacadas está el Taller de arte, programado para los jueves 2 y 9 de julio a las 16:30 horas para niñas y niños de 6 a 12 años.

También se realizará Cultivo en la biblioteca y cosecho en mi casa, los sábados 4 y 11 a las 11:00 horas en la terraza del piso 4. Las personas participantes conocerán técnicas inspiradas en el agricultor japonés Masanobu Fukuoka mediante la elaboración de bombas de semillas para recuperar espacios urbanos.

Para jóvenes habrá actividades enfocadas en cultura visual:

Introducción al manga — martes 7 de julio, 17:00 horas.

— martes 7 de julio, 17:00 horas. Cómic vs manga vs novela gráfica — miércoles 8, 17:00 horas.

Ambas dirigidas a personas mayores de 14 años.

Lectura, tejido y participación comunitaria

La biblioteca ofrecerá actividades abiertas como:

Hilando y tejiendo historias — jueves 2 (10:00–12:00 h) y jueves 9 (16:00–18:00 h). Se solicita llevar material para bordar.

— jueves 2 (10:00–12:00 h) y jueves 9 (16:00–18:00 h). Se solicita llevar material para bordar. Círculo de lecturas femeninas — jueves 2 y 9, de 12:00 a 14:00 horas.

— jueves 2 y 9, de 12:00 a 14:00 horas. Sé poesía: micrófono abierto — miércoles 8 de julio, de 16:30 a 19:30 horas.

Actividades infantiles y bienestar

La programación contempla opciones para niñas, niños y familias:

Taller de salud — sábado 4, 11:00 horas.

— sábado 4, 11:00 horas. Hora del cuento — sábados 4 y 11, de 12:00 a 13:00 horas.

— sábados 4 y 11, de 12:00 a 13:00 horas. Teatrino — sábados 4 y 11 y domingos 5 y 12, a las 13:00 horas.

— sábados 4 y 11 y domingos 5 y 12, a las 13:00 horas. Taller de Ciencia CUCEI — sábado 11, 11:00 horas.

— sábado 11, 11:00 horas. Estimulación temprana — sábado 11, 9:00 horas (bebés de 6 meses a 2 años).

— sábado 11, 9:00 horas (bebés de 6 meses a 2 años). Psicomotricidad creativa para infantes — sábado 11, 10:00 horas.

Para quienes buscan actividades de bienestar, habrá sesiones de Yoga entre libros, los domingos 7 y 14 a las 9:00 horas, además de Yoga sin límites, el viernes 10 de julio, actividad incluyente dirigida a personas con discapacidad visual y acompañantes.

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