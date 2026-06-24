“Lamentable retroceso” el fallo del TEPJF sobre la paridad en ocho municipios de Jalisco

La abogada Diana Arredondo, representante de la asociación Mujeres Líderes que Inspiran.

El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación que revocó los lineamientos de paridad para ocho municipios de Jalisco que nunca han sido gobernados por una mujer, “es una decisión regresiva”.

Así lo calificó la abogada y representante de la asociación Mujeres Líderes que Inspiran, Diana Arredondo, quien aseguró que los magistrados electorales le dan la espalda a conquistas ganadas en la paridad de las mujeres en Jalisco.

“Es muy lamentable este retroceso y la forma tan falaz y tan ligera u pueril con que fue expuesta la decisión por parte de la magistrada ponente y aún más grave -me parece- es el silencio absoluto que guardaron el resto de los magistrados”, dijo la jueza en retiro.

La sentencia del TEPJF afecta directamente a las mujeres que ya se preparaban para aspirar a ser candidatas a las presidencias municipales de Zapopan, Tonalá, Autlán, San Juan de los Lagos, Chapala, La Barca, Poncitlán e Ixtlahuacán de los Membrillos.

“Lamentable este retroceso para las mujeres de Jalisco, para las mujeres que contienden en procesos electorales y que estaban planeando contender por la candidatura a la presidencia del municipio de Zapopan, así como al resto de los ocho municipios que integraban este bloque reservado exclusivamente para la postulación de mujeres por parte de los partidos políticos”, explicó.

Diana Arredondo dijo que, ante los argumentos legales para conservar las reglas de paridad en los ocho municipios de Jalisco, el proyecto de sentencia debió retirarse de la sesión para un mejor análisis.

La Sala Superior del TEPJF, dijo la entrevistada, perdió la oportunidad de legitimarse a través de sus sentencias.