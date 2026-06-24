Presentación de “Coincidencias”: La minoría de “los que se atreven a ser”

PRESENTACION DEL LIBRO “COINCIDENCIAS”

Respetables maestros, estimados compañeros escritores, amigos que nos acompañan:

Aunque se escuche trillado, es para mí un honor hablar en representación de todos los alumnos de nuestra amada escuela de escritores SOGEM Guadalajara.

Estamos aquí los que tuvimos la oportunidad de participar en esta EDICION CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ESCRITORES DE MÉXICO (SOGEM), libro que hoy presentamos a todos ustedes.

Para esta edición conmemorativa, fuimos convocados por la maestra Martha Cerda; directora fundacional de la SOGEM Guadalajara. Martha Cerda, mujer de letras, quién ha dedicado gran parte de su vida a la escritura y a la docencia. El estado de Jalisco tiene una deuda con ella, y aunque ha sido reconocida local e internacionalmente por su invaluable labor, así como por sus obras traducidas a varios idiomas, en lo personal, creo que ha sido insuficiente. Va un agradecimiento a esta mujer que ha influido en que algunos alumnos (me incluyo), de las muchas generaciones que han tenido la dicha de pasar por sus aulas, tengamos una vida más plena o, que incluso, hayamos encontrado nuestra realización.

Hay un párrafo en la contraportada del libro que nos ocupa, que, en mi opinión, es la esencia de la SOGEM, el párrafo dice así:

Los que se atreven a “ser” todavía son minoría, es más cómodo formar parte de ese todo anónimo de los “no ser”, que nunca se han planteado el famoso dilema de Shakespeare. En SOGEM los sueños se convierten en realidad porque “se permite ser”.

La escritura es la memoria de la humanidad, supongo no es una frase mía, debo haberla leído en algún texto y ahora aparece como una reminiscencia.

Socorro Arreola Chávez

El deber de un libro y por lo tanto de un escritor, no es divertir al lector, sino desafiarlo.

La literatura es el único espacio donde podemos debatir las ideas más peligrosas sin matarnos por ellas.

¿QUÉ ES UN ESCRITOR?

Para la filosofía; el escritor es un ser existencialmente comprometido con su realidad, un constructor de discursos que interroga la verdad y un individuo solitario que asume la responsabilidad de que nadie sea ignorante o inocente ante el mundo.

Para los grandes autores, un escritor es mucho más que alguien que redacta; es un explorador de la condición humana, un creador de mundos y una persona para la que escribir, es una necesidad vital.

Mario Vargas Llosa, ha descrito la vocación literaria como una fuerza insaciable: para él, escribir es una forma de rebelión y una búsqueda incesante de la belleza y la verdad.

Gabriel García Márquez, afirma que la labor de escribir se asemeja a la de un carpintero: un oficio que requiere muchas horas de trabajo, paciencia y conocimiento, más allá de la inspiración.

Para el Nóbel estadounidense Ernest Hemingway, la verdadera marca de un escritor, es su capacidad de transmitir verdad emocional y experiencias tan vívidas que el lector sienta que lo que está leyendo, le sucedió a él mismo.

Rosario Castellanos en uno de sus ensayos plantea que el escritor es, alguien que se enfrenta a la página en blanco como un abismo lleno de dudas. Y agrega; “En países como los nuestros escribir es llorar”.

Para Juan Rulfo, el oficio de escritor es “Contar realidades que no lo son”, dando vida y alma a mitos, fantasmas y silencios que explican nuestra identidad. El arte de revelar verdades profundas.

Carlos Fuentes, consideraba que el escritor tiene una responsabilidad civil y de memoria. Es un arquitecto de la historia y el provenir cuyo trabajo consiste en traducir la pluralidad, la cultura y las contradicciones de la sociedad mexicana.

Varias autoras conciben el oficio del escritor como un compromiso ineludible con la realidad social, la historia, la injusticia y la violencia.

Desde las letras virreinales de Sor Juana Inés de la Cruz hasta figuras como Elena Garro, el escritor es visto como un demiurgo (un artesano o creador) capaz de trascender la opresión cotidiana a través de la imaginación y la estética.

El libro COINCIDENCIAS, es un espejo de lo que cada uno de los escritores llevamos dentro. Al presentarlo hoy, el libro deja de ser nuestro. Cuando alguien lo lea, el libro renacerá, y las palabras que escribimos en nuestra intimidad, cobrarán vida; una vida que será diferente en la mente de cada uno de ustedes.

Gracias infinitas por estar aquí.