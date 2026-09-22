El espaldarazo de Lemus y la fortaleza de Delgadillo

En la política local no hay coincidencias, sino la sumatoria de coyunturas y resultados tangibles. La reciente encuesta de Grupo Reforma no solo encendió los focos de alerta en la oposición, sino que confirmó una tendencia constante en el mapa metropolitano: la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, mantiene una sólida aprobación ciudadana superior al 60%.

Este respaldo no responde a un destello publicitario, sino al arraigo del modelo de gobernanza focalizado en la “Ciudad de los cuidados”, con el que la alcaldesa ha permeado en las colonias más exigentes de la Perla Tapatía.

El dato cuantitativo adquiere relevancia estratégica cuando se confronta con los escenarios electorales rumbo a 2027. Las mediciones señalan que, frente a cualquier perfil o alianza que encabece Morena, Movimiento Ciudadano se consolidaría en la capital jalisciense de la mano de Delgadillo. Guadalajara, que históricamente suele ser una plaza disputada y de voto volátil, hoy demuestra una clara simpatía por la continuidad edilicia, desarticulando el avance que el partido oficialista federal proyectaba en la región.

Un momento clave de este posicionamiento se vivió durante la rendición de su reciente informe de gobierno. Ahí, ante una militancia cohesionada y los liderazgos más influyentes del estado, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, ofreció un respaldo contundente e inequívoco a la gestión tapatía. El espaldarazo del mandatario estatal no fue un mero trámite protocolario; representó el sello de aprobación al trabajo en equipo entre el Ejecutivo estatal y la administración tapatía, reforzando la certeza de que el proyecto metropolitano camina en un mismo sentido estratégico.

Más allá del discurso político, la clave de este posicionamiento radica en la atención de las necesidades básicas: la renovación de infraestructura urbana, la recuperación integral de espacios públicos —con un acento histórico en el Oriente de Guadalajara— y el fortalecimiento continuo de los servicios básicos cotidianos, desde el alumbrado hasta la recolección de residuos.

Rumbo al proceso de 2027, la figura de Vero Delgadillo se perfila como la carta de mayor solidez para garantizar la continuidad política de su partido en la capital. Con legitimidad social, resultados en el territorio y el respaldo directo de Casa Jalisco, la presidenta tapatía ha logrado construir un blindaje político donde las encuestas y los hechos coinciden a su favor.