Obradorismo, presagios de su colapso

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“Nada es para siempre”, “Todo lo que sube, tiene que bajar”

Sabiduría popular

El obradorismo, irremediablemente colapsará, está ocurriendo porque estructural y funcionalmente es autodestructivo e inviable, se lo explico con gusto.

La realidad, a patadas, poner a cada quien, en su sitio, es inevitable, así cayeron los grandes imperios, empresas, organizaciones, familias y hombres poderosos en todos los confines y tiempos cuando se corrompieron.

En política esta es una sentencia que jamás falla ya condenó al cuatroteísmo por sus farsas y tocará a Claudia cargar con eso.

Ponderemos cuatro indicadores claros.

EL ECONÓMICO

El gobierno ya se robó todo el dinero que pudo, dispuso de fondos públicos, tomó las cuentas bancarias que no tenían movimiento sin aviso a los ahorradores, robó a los trabajadores el dinero de sus cuentas de ahorro para su retiro y en Infonavit, todo lo desperdició en obras inútiles que usó para otorgar contratos a empresas fantasmas o para regalarlo en dádivas para comprar voluntades y votos; ahora pecula con los presupuestos de todas las instituciones incurriendo en delito, ya no hay de donde sostener ese suicidio financiero.

Este robo artero y el dispendio condujo al gobierno a funcionar con déficit presupuestal, dejó de pagar proveedores y de adquirir suministros, no tiene ni para salarios completos, ya duplicó la deuda externa y no será objeto de crédito, ya no puede funcionar y sabe que, si suspende las dádivas, la sociedad engañada con haber salido de la pobreza a la que volvió dádivo dependientes los repudiará.

O saquea más los bienes del pueblo o hipoteca, o vende partes del país o imprime dinero sin respaldo; cualquier opción es desastrosa y cada día complica más las cosas, o recula o se suicida financieramente… no reculará.

LA CORRUPCIÓN

Llegó a umbrales inusitados, ni siquiera se cubren apariencias, en todas las áreas y niveles de gobierno se pagan gratificaciones o moches, el cinismo alcanzó proporciones sin precedente, si lo duda, intente alguna una gestión pública, cualquiera; se asqueará.

La corrupción no se limitó a que cada servidor público ocupe su cargo para lucrar, implicó coludirse con carteles; rebasaron la línea, éstos impusieron gobernadores, alcaldes, jefes de policía, ahora mandan, rompieron el estado de derecho, hay enormes zonas del país donde sólo mandan ellos.

Las consecuencias son brutales, llevamos números espantosos de muertos, desaparecidos, fosas clandestinas, centros de exterminio, laboratorios de drogas, túneles, extorsiones, violencia extrema, dolor, miedo, una locura intolerable e insostenible.

Si duda, vea cualquier noticiero o periódico de cualquier parte del país de los últimos 8 años.

LA PRESION NORTEAMERICANA

Ese país, anunció su intolerancia a la putrefacción del sistema político mexicano y que lo destruirá, también dijo que la única forma de hacerlo, era perseguir políticos que lo permitieron, léase presidentes de la república el Peje o Claudia, gobernadores, alcaldes, jefes de policía y contratistas intermediarios; muchos de ellos apanicados ya colaboran como testigos protegidos y ensucian los nombres de la 4 T.

A los Estados Unidos, para abatir socialistas y terrorismo por drogas, les van saliendo más menos bien las cosas en Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela; en su agenda, siguen Cuba, Nicaragua y México, ahí la llevan.

LA DECEPCIÓN COLECTIVA

La sociedad está ofendida y decepcionada, viendo la descomposición de Morena, a sus políticos y juniors millonarios, viajando por el mundo derrochando dinero sucio, robando a manos llenas y beneficiándose con redes de contratos, drogas, huachicol y creando feudos para heredar cargos públicos a familiares.

Esta indignación incluye a filo morenistas que no pueden dejar de sentir decepción de sus próceres, hoy son millones de pejistas arrepentidos.

Toda la sociedad sabemos que es mentira que sacaron a millones de la pobreza, los convirtieron en dádivo - dependientes y en una economía que pende de remesas y economías informales, obligando a los que trabajan a pagar dobles impuestos, unos al gobierno y otros a cárteles criminales vía extorsión.

Toda la sociedad sabe que no hay servicios de salud razonablemente decorosos, que no hay medicamentos, que hay cinismo generalizado sobre estos temas y que toda la gestión pública es de una mediocridad patética.

La decepción es generalizada.

Las masas siguen votando por Morena es porque reciben dinero, pero ideológica y emocionalmente los repudian por corruptos, mentirosos e incongruentes.

EL FUTURO DE CLAUDIA

Sabe que bajará de la silla y debe elegir entre, ser odiada, perdedora con el país diluido entre sus dedos y luego perseguida o impulsar la corrección de las cosas, quitarle al país políticos corruptos del gobierno pejista y luego dejar México, ponerse a salvo.

Parece empeñada en simular que no comprende su circunstancia ni su futuro, si de todas formas caerá el obradorismo por apestado e inviable, ella tiene la oportunidad y deber de que esa caída sea lo menos lastimosa posible para México y para ella misma.

De hecho, sabe que cuando termine, si deja fuertes a obradoristas y criminales, lo que quede de ellos querrán lastimarla por odio, cuando quede indefensa; esa es la marca del pejismo.

Se niega aprender de la historia reciente.

Zedillo no fue parte de lo que dolió a la sociedad por 70 años previos a su gobierno y cuando tuvo que decidir en una situación análoga a la de Claudia, optó con valentía por encerrar al hermano del super poderoso presidente que le precedió, hizo perder al PRI para dar paso a una alternancia partidista y sentó las bases para desarrollar instituciones que sostuvieran la democracia, dejó una Suprema Corte sin compromisos con el gobierno e instituciones autónomas.

El ejemplo es reciente, ¿Por qué la ceguera y sordera de Claudia?, debe aprender la lección histórica, la de Cárdenas con Calles y la de Ruiz Cortines con Alemán.

Si ella no fue parte de la criminalización del País, ¿Por qué sostiene a políticos criminales entre ellos al propio Peje, Andy, Adán, Mario Delgado, Rocha Moya, Marina del Pilar, Américo, Salgado Macedonio, Durazo entre muchísimos otros?, la única razón es que ella misma hubiera fue parte o beneficiaria directa de esa criminalización y eso se sabrá tarde o temprano, aquí o en USA, pero aún puede cambiar la historia de México y la de ella.

Debe reaccionar ante la repugnancia de la corrupción en la que la dejó el pejismo.

El asunto se agrava con su inestabilidad emocional por el evidente conflicto de intereses y el miedo a las fuerzas homicidas manejadas por el cártel de Tabasco; pero tiene que decidir, ¡¡Es un tema de supervivencia para ella y México!!, entre más se tarde, más profunda serán las crisis.

La oportunidad es ahora e irrepetible con la postulación de candidatos para el 2027 que podrían ayudarla durante el vendaval, todo indica que perdió su oportunidad, notoriamente parece que el cártel de Tabasco se impuso y le comió el mandado.

Razonablemente, debe, puede y necesita repensar sus actos, su papel histórico, su futuro y el de México que dejará en profunda crisis.

Morena, de todas formas, caerá, el Peje no tarda en caer ya por presión gringa, por traiciones de sus muchos enemigos o por salud, pero ya no tarda y a ella le quedan cuando mucho 4 años sobre la silla; ¡¡Todo terminará!!, nada es para siempre.

Y ¿ella?, ¿Y México?, ¿Y los mexicanos que quedaremos endeudados?, ¿Y las nuevas generaciones?, ¿Qué?

En México todo lo político, está mal, sumido en odios y traiciones, hundidos en la mediocridad gubernamental, con insolvencia, deudas, enojos.

Ninguna sociedad, por dadivo - dependiente que sea, está cómoda con tanto caos, mentira y cinismo.

Nada es para siempre, mucho menos una corriente política y sus líderes.

Es cosa de tiempo, la realidad es inexorable y no tardarán en caer, lo muy malo, es que caerán arrastrando a 134 millones de mexicanos.

carblanc@yahoo.com