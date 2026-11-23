Historia general del derrumbe

La maestría poética y humana de Lorena consiste en la pureza de sus versos, en lo pertinente de poner en la mesa de la conversación general (aquella que menciona Gabriel Zaid) los tema que trata y lo hace con palabras que parecerían inocentes pero no lo son, porque se reúnen entre sí como militantes de Green Peace y se acomodan igual que los corales del Caribe del poema que abre el libro, cito: “enlazados como en manada sus brazos abiertos alcanzando el sol”, desde aquí anuncia su tono, su intención, su grandeza, porque se necesita grandeza, maestría humana para reconocer los errores, para señalar, con deslumbrante belleza, como el ser humano destruye su casa, esta Tierra.

He de confesar que este libro me obligó a conocer nuevas palabras: Silicosis por ejemplo, ¿es posible una silicosis de los vientos?, responder afirmativamente esta pregunta da cuenta de la gravedad del caso patológico Tierra/Humanidad.

De entre las interrogantes que pueblan el poemario surgen otras nuevas: ¿Alguna vez Usted se ha preguntado sobre “su necesidad de atender lo irrelevante”?

Podría reproducir aquí todos los poemas que me parecen de factura intachable, pero para dejar que cada lector disfrute el arte del verso de Lorena Aviña, sólo diré que “Maldivas” es un poema perfecto, “Ritual” una pieza de terror insuperable, “Lección de coaching” ironía en estado puro.

Al leer el poema titulado “Estratósfera” me vino a la mente aquella ocasión en la que, al ver la película Matrix, quedó establecido (si la imaginación del público así lo interpretó) que los humanos somos el virus, la enfermedad (¿terminal?) de la Tierra, creo que, al saberlo, era el momento de Ver a esta Nave en la que atravesamos el espacio como a un ser que sufre, pero no sólo verlo, sino tratar de sentir como siente, ese punto de vista se expresa en “Estratósfera”, manera de hacer gran poesía pues, ¿qué otra cosa es entender plenamente al otro (en su sentir principalmente)?

No es noticia nueva: somos Conejillos de Indias, simples cobayos y parece ser que la Ingeniería Social llegó a la siguiente conclusión: Procuremos que se maten solos. Ante ello, da igual morir de tristeza por no tocar a ningún otro (¿les suena la Pandemia?), o de indiferencia, porque hay tanto nuevo que mirar, conocer vía scroling, al grado de no querer tocar a nadie, a nada, salvo la fría piel de la pantalla, que irónicamente, cabe en nuestra mano.

Si el amor acaba por cansancio, ¿en qué momento se acabó el amor del hombre por la Tierra? Dar vuelta a la pregunta es más útil tal vez: ¿En qué momento se sacudirá el virus que somos? (ya sea que nos ame o no, eso no importa) y dará el estornudo sideral con el que saldremos expulsados de su cuerpo? Tsunamis, inundaciones, terremotos, son quizá síntomas de que la curación está en curso. Si en verdad somos la enfermedad tenemos los días contados.

Este libro es un comentario, hermoso comentario, de ese hecho ineludible.

(1) “Historia general del derrumbe” es un poemario publicado por Editorial Tulipes en noviembre del año 2026 en Guadalajara, Jalisco, México.