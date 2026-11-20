Los empresarios

Este Grillo tiene solamente alas civiles, nada que le levante el vuelo en el mundo empresarial o comercial desde el que, hace algún tiempo, salieron personajes que hoy son políticos connotados.

El gobernador Pablo Lemus podría pensarse como un buen ejemplo, pero, sin ánimo de halagar, esa sería una visión equivocada. Lemus, por necesidad ahora, o bien porque ya lo tenía claro desde que descarriló el proyecto 2024 de quien hoy es su antecesor, Enrique Alfaro.

La realidad le ha impuesto la necesidad de ser político más que administrador (algo que, sin duda, haría muy bien). En Casa Jalisco lo más importante es lograr que sucedan las cosas, que ningún involucrado se sienta tentado a reventar proyectos. La administración o gestión de gobierno viene solo después de eso.

Lemus, para no ir más lejos, ha sabido actuar como político gobernante en la crisis del agua y en temas presupuestales con el gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Al final del día, la mandataria ha visitado frecuentemente la entidad, ha aceptado que Lemus se inserte en su agenda y la comitiva presidencial, bastante bárbara cuando se lo propone, no ha dado pie a escenas bochornosas de abucheos al mandatario estatal.

Así, es probable que Lemus ya sepa que los aires agitados al interior de Movimiento Ciudadano requerirán su intervención.

¿Puede darse el lujo de dejar que, en disputas internas, algunos municipios claves o curules en el Congreso se pierdan?

No parece viable. Allí viene, otra vez, Lemus el político.

Atención al Centro

Breviario del Grillo: Hay que cuidar

el tema del Centro Histórico, es más

relevante de lo que parece. Fin de

Breviario.

El teléfono descompuesto de la Ley

Es un teléfono descompuesto el que se traen la Fiscalía de Jalisco, el gobernador Pablo Lemus y el superpolicía federal Omar García Harfuch.

Mientras el gobernador y el secretario de Seguridad afirmaban que el criminal conocido como El Topo tenía dos órdenes de aprehensión antes de ser apresado, ahora la vicefiscal de Desaparecidos les corrige la plana y dice que nomás es una.

Parecería un asunto menor, pero no lo es. Así, en la mesa, se pierden muchas veces los casos por una mala integración de los expedientes.

No sea que El Topo les haga un túnel en esas imprecisiones que rondan su detención.

La “luz” para la Luz del Mundo

Pues ya se le dio luz verde al Partido Humanista, con ligas más que evidentes a esa congregación religiosa. La luz verde, por supuesto, tendrá que ser notificada por sus

seguidores al líder que sigue a la sombra, encarcelado en Estados Unidos, con una condena de 16 años y un proceso federal en curso.