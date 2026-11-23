Como todo en la vida, en el Congreso hay prioridades y, para el recién investido presidente de la Mesa Directiva, Enrique Velázquez, del chiquipartido Hagamos, lo primero es que las posadas salgan de lujo (este Grillo revisará, impaciente, su buzón, en espera de su invitación).

Pues sí, durante las glosas legislativas del Informe de Gobierno, el diputado Velázquez fue visto, muy entretenido, organizando la posada desde su celular, en tanto desatendía las exposiciones del funcionario en turno.

Pero don Enrique no va solo; como se recordará, Mariana Casillas, del chiquis Futuro, ya es famosa por aquellos pistaches que se nos antojaron a todos, y Candelaria Ochoa, de Morena, parecía tener como principal encomienda suspender la sesión antes que entrarle a la discusión.

¿Qué decir de la glosa para el tema de Educación? ¡Ni siquiera hubo quórum!

Y en el capítulo de las desapariciones, hay que reconocer que los de Movimiento Ciudadano llegaron puntuales (y conste que este Grillo tiene a más de uno en la mira), pero la sesión terminó atorada por cambios de último momento impulsados desde la presidencia de la respectiva comisión.

Montserrat Pérez señaló que el acuerdo contemplaba la participación de cinco colectivos, pero de pronto la lista creció a 25 sin notificación alguna. Lo que era una comparecencia sonaba a emboscada.

Pues nada, que los diputados de oposición dejan a veces mucho que desear, ya que tienen enfrente la tarea legislativa.

...Y lo peor

En el caso de la comparecencia donde se abordarían las desapariciones, había mucha tela de dónde cortar; por ejemplo, la contradicción entre un presupuesto que se mueve lentamente, con riesgo de subejercicio, y un problema que no ha desaparecido, con cientos y cientos de reportes activos...

...Pero sí, los diputados de oposición optaron por hundir el barco en lugar de aplicarse.

Buena convocatoria

Buena convocatoria tuvo la premiación empresarial organizada por la Asociación de Empresarios y Barrios Tradicionales A. C., que preside Diego Amorós.

El evento estuvo destinado a reconocer el trabajo del sector privado en el primer cuadro de la ciudad. Y, otra vez, este Grillo recomienda que se cuide a este sector.

Entre los asistentes destacaron el secretario de Desarrollo Energético Sustentable de Jalisco, Manuel Herrera; la diputada Gabriela Cárdenas; regidores del Ayuntamiento de Guadalajara, así como empresarios de alto perfil de la ciudad.

Un encuentro que reunió a representantes de los ámbitos político y empresarial de Jalisco.