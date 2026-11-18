¿Ónde andan?

Otra vez las curules se quedaron sin diputado, allí solitas, tristes y sin dar quórum.

Todos se preguntarían (si a la ciudadanía le importaran los legisladores): “¿dónde quedó mi diputado, dónde quedó mi diputado?”

Finalmente quien resultó víctima fue el tema educativo, pues la sesión debía atender la comparecencia de Juan Carlos Flores Miramontes, titular del ramo.

Pa’ cuando Flores deseaba entrar en lo puntilloso de la dependencia que le toca guiar, había solamente 18 diputados presentes de los 38 que integran la Legislatura.

Los campos de la vida

Los productores del campo cumplieron su amenaza de bloquear autopistas y tomar el control del tránsito carretero.

Jalisco fue una de las entidades donde más se notó este malestar entre los productores, pues en otros estados el impacto fue considerablemente menor.

El conflicto concluyó a las 19:30 horas, luego de que los productores firmaran un acuerdo con autoridades federales, quienes se comprometieron a instalar mesas de diálogo y cumplir con los pagos pendientes derivados de acuerdos previos en el transcurso de los próximos días.

Hubo afectaciones en las carreteras a Morelia, Nogales y La Barca.

El gran misterio es si, en verdad, los funcionarios federales les cumplirán.