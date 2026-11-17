El próximo miércoles 25 de noviembre, a las 7:00 de la noche, habrá una conjunción de planetas frente a nosotros, si tenemos ojos para ver y oídos para oír: La Constelación Tapatía de planetas, profetas o poetas, compuesta de tres.

Dos de ellos estarán en el presídium, el otro,seguramente estará de incógnito, viéndolos girar en su propia órbita sin chocar.

Los tres han ido dejando a su paso, sin darse cuenta, una estela de luz. Entre ellos los celos no caben, no tienen lugar para ellos.

Son amigos verdaderos, auténticamente auténticos

Poseedores de la verdad.

Si los ves en la calle no te imaginas que tienen luz propia, que se apropian de la poesía y se dejan apropiar por ella mansamete.

Estoy segura de que si pudieran, dejarían su humanidad a un lado, no lo hacen porque nos dejarían a oscuras, ciegos, sin la luz que inconscientemente proyectan.

Muchos ignoran que están entre nosotros hasta que los escuchan hablar en silencio, como hablan los poetas, los profetas…

No todo son protestas y manifestaciones en Guadalajara, también hay mucho orgullo de ser tapatíos, gracias a los Raúles y a Jorge, que no necesitan de nuestros aplausos, somos nosotros los que los necesitamos de ellos.

Estarán en el Edificio Arróniz, un lugar emblemáticamete nuestro, sede de la Cultura. Gracias por permitirnos presentarlos a Luis Alberto e Irene, también poetas, sin apellidos ni títulos, su solo nombre es más que suficiente.

Cuando tenga tiempo

voy a mirar en el telescopio las estrellas

para ver el polvo de donde dicen que estoy hecho.

Cuando tenga tiempo de tener tiempo, voy a seguir la ruta de las hormigas que me quedó pendiente desde niño.

Pero ahora no tengo tiempo ni tantito

ocupado como estoy,

en descifrar el rayo de luz que da sobre la ventana.

Raúl Bañuelos

¿En qué nido se empollan los poemas?

¿A qué linaje ornitológico pertenecen?

¿Qué figura y dirección tienen sus vuelos?

¿Qué hacen con los cascarones de sus huevos vacíos?

¿Qué clase de cielo les tenemos prometido?

¿Qué hacer con su forma sin cuerpo?

Raúl Aceves (fragmento)

Soñé que Dios era un niño y yo era su papá. Lo regañé tanto, que durante siete días construyó su mundo y se olvidó de mi.

Jorge Orendain

Con cariño y admiración:

Martha Cerda