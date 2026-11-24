La crisis del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) todavía no termina, pero comienza a cambiar de rostro. Después de semanas de reclamos por el color y la calidad del líquido, el problema que ahora enfrentan muchas familias es la falta de agua y de presión suficiente para que llegue a sus hogares, principalmente en las colonias ubicadas en zonas altas.

Durante un recorrido por la Planta Potabilizadora número 1 (PP1), en Miravalle, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, explicó que los trabajos realizados en los últimos meses han permitido mejorar la calidad del agua. La limpieza de la presa y los canales de Las Pintas, la renovación de filtros y la reactivación gradual de los sistemas de bombeo forman parte de las acciones que ya muestran resultados.

Pero si el agua está llegando más limpia, ¿por qué todavía hay hogares sin un servicio regular? La respuesta, explicó el mandatario, está en la cantidad de líquido disponible y, sobre todo, en la presión necesaria para distribuirlo.

Recorrido en la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle

Recuperar el agua y la presión

El cierre del antiguo sistema de conducción de Chapala, debido a los problemas de contaminación en la zona de Las Pintas, representó una pérdida aproximada de 2 mil 500 litros por segundo. Para recuperar ese volumen, el Gobierno estatal ha puesto en operación dos sistemas de bombeo, cada uno con una capacidad cercana a 680 litros por segundo.

El siguiente paso será encender una tercera bomba, prevista para el 5 de diciembre. Con ella se alcanzaría una recuperación aproximada de 2 mil 100 litros por segundo. Sin embargo, el proceso no es inmediato: una vez que entre en funcionamiento, el sistema necesitará varios días para recuperar la presión y llevar el agua hasta las zonas más elevadas.

Por eso, Lemus estima que entre el 10 y el 15 de diciembre podrán reducirse drásticamente los tandeos. La expectativa es que durante la segunda quincena del mes los hogares perciban una mejoría importante en el suministro.

Esto no significa que todos los problemas queden resueltos en esa fecha. La recuperación de presión permitirá mejorar el servicio, pero todavía será necesario completar las obras que garanticen que el agua llegue en mejores condiciones y con mayor seguridad.

Recorrido en la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle

Las obras para resolver el problema de fondo

Además de recuperar el caudal, el Gobierno de Jalisco trabaja en los colectores de la zona de Las Pintas, que conducirán las descargas irregulares hacia la cuenca de El Ahogado, para evitar que continúen contaminando el agua. A esto se suma un bypass que llevará el líquido desde La Calera hasta la PP1 mediante una tubería cerrada.

Otra de las intervenciones principales es la construcción de una nueva planta potabilizadora en Miravalle. La infraestructura actual tiene alrededor de 70 años y, de acuerdo con Lemus, ya no es suficiente con sustituir filtros o modernizar algunos equipos: se requiere construir una nueva planta por etapas.

La primera contempla una inversión de 2 mil 500 millones de pesos y se prevé concluir su construcción en febrero de 2027, para instalar la maquinaria y comenzar los procesos entre finales de marzo y principios de abril. Las tres etapas representarían una inversión total de 7 mil 500 millones de pesos. También se contempla modernizar la PP3, en San Gaspar, así como realizar interconexiones para fortalecer el sistema.

En conjunto, el Gobierno estatal estima invertir entre 10 mil 200 y 10 mil 500 millones de pesos en las obras que le corresponden.

En tanto, los proyectos federales, entre ellos los nuevos acueductos de Chapala y Calderón-San Gaspar, son parte de la solución de largo plazo y, al parecer, recién comenzarían a mediados de 2027.

Recorrido en la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle

Diciembre, una mejoría; no el final de la crisis

La diferencia entre los plazos es importante. Diciembre representa la posibilidad de recuperar presión y reducir considerablemente los tandeos, mientras que las obras que ya están en marcha buscan corregir problemas de infraestructura que se acumularon durante años y dar mayor seguridad al abastecimiento de la ciudad.

¿Se puede hablar entonces de una solución? Todavía no. La mejoría prevista para las próximas semanas será un avance importante para las familias que han padecido la falta de agua, pero la solución definitiva dependerá de que se concluyan las obras de conducción, potabilización y saneamiento.

Lemus agradeció la paciencia de la ciudadanía y reiteró que el Gobierno de Jalisco mantiene en marcha las intervenciones para atender tanto la emergencia como las necesidades de largo plazo. Su mensaje al terminar el recorrido fue claro: “No hemos salido de la crisis del agua. Estamos en ruta de solución”.