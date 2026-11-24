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“La política ha dejado de ser de ideales, para convertirse en programas”

Enrique Tierno Galván

Casi concomitante a cada encuentro entre presidentes o gabinetes de seguridad entre, México y USA, acontece la captura de un objetivo criminal prioritario para Estados Unidos o hay un evento espectacular sobre entrega de delincuentes.

¿Creería que se trata de una casualidad?, evidentemente no.

En la política, nada es casual, absolutamente todo, obedece a cálculos e intereses.

El fenómeno ciertamente, puede explicarse como consecuencia de intercambios de información, colaboración criminal o diplomática, pero, algo no cuadra.

Si los trabajos de localización de criminales de alto perfil, exige años de trabajo e investigación, ¿Por qué esperar a que haya una cumbre diplomática para atraparlos?

La respuesta puede encontrarse en la queja que con frustración hizo pública Estados Unidos, decepcionado porque, cuando compartía información con México sobre el paradero de criminales, éste le informaba que cuando hacían los operativos de captura, los delincuentes escapaban; USA, se hartó de que le tomaran el pelo con la colaboración y dejó de compartir esa información desde aproximadamente 2011, hasta asegurarse que sirviera de algo.

Esos lamentables antecedentes, confirman la vinculación del gobierno mexicano con carteles y la vergonzosa simulación con que se conduce para engañar a mexicanos y gringos.

México paga sus encuentros cupulares con el tío Sam, con capturas espectaculares o entrega de criminales de alto perfil, lo hace por la presión de USA y para lavarse la cara aparentando que en realidad colabora con los esfuerzos de combate a carteles, pero a sabiendas que siempre nos queda mucho a deber, máxime porque lejos de combatirlos, los encubre y confirma lo que dice Trump, que políticos mexicanos y criminales, son uno y lo mismo y duermen en la misma cama.

Como quiera que sea la realidad nos muestra que, México por sí o por depender de la información o presión de USA, programa sus capturas para sincronizarla con las cumbres, en lugar de concretarlas sin lustre publicitario o apariencias con los norteamericanos y eso entraña una simulación aberrante.

Luego entonces.

Si ambos países o México solo, saben el paradero de criminales, ¿Por qué los agarran sólo cuando se verán las caras en sus cumbres?, ¿Porque tardar cuando la delincuencia rompe vidas por muerte, desapariciones o consumo de drogas?

¡¿Ese desempeño gubernamental entraña una miserable perversión?!

El MISMO PATRÓN EN 9 EVENTOS

1.- El 19 de febrero del 2014, Peña se reunió en Toluca con Obama; el 22 de ese mes, 3 días después, México anunció la captura del Chapo Guzmán.

2.- El 20 de enero del 2017, Trump, asumió la presidencia de USA, el 19 de enero un día antes, el Chapo Guzmán fue entregado a USA.

3.- 12 de julio del 2022 el Peje visitó a Biden en Washington; tres días después México anunció que re capturó a Caro Quintero.

4.- El 11 de enero del 2023, vino Biden a México, a la Cumbre de Líderes de América del Norte; el 5 de enero atraparon a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, 5 días antes.

5.- El 16 de marzo del 2022, hubo una reunión de alto nivel con el secretario de seguridad Nacional de USA; un día antes México anunció que atrapó al Huevo, (Gerardo Treviño).

6.- El 17 de noviembre del 2023, el Peje visitó a Biden en San Francisco; el 22 de noviembre, 4 días después, atraparon al Nini del cártel de Sinaloa.

7.- El 4 de marzo del 2025, hubo junta de gabinete de seguridad binacional en Washington; el 27 de febrero, 5 días antes, México envió a USA 29 presos.

8.- En enero del 2026 hubo intensas reuniones de gabinetes de seguridad de ambos países, esa misma semana, México entregó a 37 criminales objetivos prioritarios de USA.

9.- El 18 de nov del 2026, Claudia se encontró con Trump en China; el 20 de noviembre 2 días después, cayó el Chapo Isidro del cártel Jalisco....

Si se mantiene el patrón, ya veremos que sorpresa nos dan la víspera de la cumbre del G-20 programada para días 14 y 15 de diciembre de 2026 en Florida, tienen pendiente a Rocha Moya y a decenas de políticos morenistas, lo sabremos en unos días.

REFLEXIONES SOBRE ESE PATRÓN

Es evidente que la captura de un pez gordo, previo a cada cumbre, le lava un poco la cara al gobierno mexicano, pero, a la larga, el mismo fenómeno, ¡Confirma la relación de protección y encubrimiento!

La recurrencia del fenómeno, exhibe al gobierno mexicano y evidencia que sólo realiza esas capturas por compromiso con los gringos, no por asumir una vocación realista de abatimiento de criminales.

¡¡Ni modo que, con el gigantesco gasto en equipos, inteligencia tecnológica, policiaca, militar y de la marina, México ignore dónde están los principales criminales de México!!, ¡Imposible creerlo!

El patrón, confirma que al gobierno de México no le importan las vidas que rompen esos criminales, ni cumplir su deber de combatirlos.

Lástima de gobiernos y políticos miserables que los protegen; es imposible creer que esos grupos criminales puedan operar sin que la autoridad pueda con ellos.

Pongámonos en los zapatos de las madres de hijos adictos, muertos o desaparecidos por esas organizaciones criminales; ¡No hay manera!

Solo, cuando, intentamos ponemos en lugar de las víctimas y los que sufren por ellas, nos aproximamos a las dimensiones de esos horrores.

Empero, siendo realistas, nadie que no hayamos sufrido esas pérdidas, nos alcanza la imaginación para comprender esos umbrales de dolor profundo y la inmerecida condena a vivir a oscuras por ese dolor el resto de nuestros días.

carblanc@yahoo.com