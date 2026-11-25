Una buena noticia: Vero Delgadillo voltea a ver uno de los patrimonios naturales más queridos de los tapatíos y pone en marcha un plan para cuidarlo, hacerlo más seguro y devolverle vida a sus espacios.

Porque la Barranca de Huentitán no es cualquier lugar, es parte de nuestra historia y de lo que somos.

Vero Delgadillo anuncia el Plan Integral Cuidemos de la Barranca de Huentitán

¿Quién no ha ido alguna vez a la Barranca? Si eres de Guadalajara, Zapopan o de algún municipio de la Zona Metropolitana, seguramente tienes una historia que contar. Desde chicos nos llevan los tíos, los primos, papá y mamá; también van los abuelitos y hasta con las mascotas muchos se animan a recorrerla. Y es que es uno de esos paseos que pasan de generación en generación.

La Barranca es recreación, convivencia y encuentro con la naturaleza, pero también un gimnasio natural. Por sus caminos han pasado futbolistas, luchadores, boxeadores, corredores y deportistas de distintas disciplinas que encuentran en sus pendientes un entrenamiento exigente. Porque una cosa es bajar y otra muy distinta subir. ¡Ahí es donde se conocen las piernas y la condición física!

Caminar por sus pendientes fortalece las piernas, mejora la resistencia cardiovascular y pulmonar, pero también pone a prueba la mente. Esa subida empinada parece interminable cuando el cansancio aparece, y es precisamente ahí donde entra la voluntad: un paso más, y otro, hasta llegar arriba.

También están quienes prefieren madrugar para desayunar con el paisaje o quienes llegan por la tarde para disfrutar el atardecer. Cada visita tiene su encanto. La Barranca es una joya natural que tenemos a unos minutos de casa y que todos los jaliscienses deberíamos conocer y cuidar.

Vero Delgadillo anuncia el Plan Integral Cuidemos de la Barranca de Huentitán

Ponerle corazón a la Barranca

Por eso vale la pena detenerse en el plan presentado por la presidenta municipal, Vero Delgadillo, que contempla 36.7 millones de pesos para mejorar los espacios de encuentro, reforzar la seguridad, ordenar el comercio y conservar el entorno. No se trata de transformar la naturaleza ni de limitar el acceso, sino de atender los lugares que utilizan quienes la visitan.

Y hay un dato importante: la propuesta se construyó escuchando a quienes conocen y viven la Barranca. Se entrevistó a más de 500 usuarios y se reunieron más de 50 testimonios, además de realizar talleres y foros con ejidatarios, comerciantes y grupos organizados.

Entre las acciones destacan la renovación de plazoletas, miradores, caminos y zonas de descanso; la instalación de un módulo de Guardabosques y Atención de Emergencias, mayor iluminación y señalética. También se habilitará un Observatorio Climático y Ambiental de Guadalajara, que permitirá monitorear las condiciones del clima y contribuir a prevenir riesgos por tormentas.

Habrá además una zona de calistenia y un elemento escultórico dedicado al antiguo pueblo de Arcediano, para mantener viva la memoria de quienes habitaron este territorio.

Son obras que tienen un sentido muy cercano a la gente: que una familia pueda recorrer el lugar con mayor seguridad, que un deportista encuentre mejores condiciones para entrenar y que quienes trabajan ahí tengan espacios ordenados. La Barranca también es el sustento de comerciantes y parte de la vida de las comunidades que la rodean.

Vero Delgadillo anuncia el Plan Integral Cuidemos de la Barranca de Huentitán

Recuperar los lugares que nos pertenecen

Esta intervención se suma a otros trabajos de recuperación de espacios públicos impulsados por la administración tapatía, como los realizados en los barrios fundacionales, el Parque Rojo y la antigua Ex Penal de Oblatos, que se transforma en un Bosque Urbano con alberca semiolímpica. Lugares distintos, pero con algo en común: recuperar espacios para que la gente vuelva a disfrutarlos.

Y hablando de atender a la gente, también hay que mencionar las transmisiones mañaneras de Vero Delgadillo, que se han convertido en una vía para conocer en vivo los cortes de agua y el comportamiento del suministro en Guadalajara. En medio de una crisis que ha complicado la vida cotidiana de miles de familias, tener información directa y periódica es importante. La regularización será gradual, con avances esperados hacia mediados de diciembre y trabajos que continuarán durante el próximo año.

Pero volviendo a la Barranca, hay algo que no debemos perder de vista: es uno de los grandes símbolos de Guadalajara y un atractivo natural que muchas ciudades quisieran tener. A veces lo tenemos tan cerca que dejamos de sorprendernos con él, pero basta asomarse a sus miradores para entender la maravilla del paisaje, sus paredes imponentes, el río y esa inmensidad verde que nos recuerda la riqueza natural de Jalisco.

Incluso se han planteado ideas como un teleférico o paseos en globo para aprovechar su belleza y ofrecer una experiencia turística distinta a las que tradicionalmente identificamos con nuestro estado. Son propuestas que despiertan la imaginación y que también nos hacen pensar en todo lo que podría representar la Barranca, siempre con el cuidado ambiental como prioridad. No necesitamos convertirla en otra cosa, sino reconocer el enorme atractivo que ya tenemos.

Cuidar una ciudad también significa cuidar los lugares que le dan identidad. Y la Barranca es uno de ellos. No podemos esperar a que se deteriore para recordar su importancia ni conformarnos con visitarla de vez en cuando.

¿Qué queremos dejarles a nuestros hijos y nietos? ¿Solamente las fotografías y las anécdotas de aquellas bajadas familiares o un espacio natural que puedan seguir disfrutando?

La Barranca no necesita dejar de ser Barranca. Necesita que la cuidemos, que la respetemos y que podamos seguir llevando a los nuestros. Porque si algo tenemos los tapatíos es un orgullo natural que merece presumirse.