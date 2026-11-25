Los caminos del Subsecretario

Hay quien opina ante este Grillo lo siguiente:

Si alguna virtud tiene Ricardo Villanueva Lomelí como subsecretario federal de Educación Pública, nadie la adivinaría en primera instancia.

Y si esto es así porque se distrae en organizar a Morena en nuestra entidad federativa, pues tampoco queda muy claro qué es lo que lo distrae, a juzgar por el estado que guarda su partido.

El mejor activo de Morena en Jalisco es el agua sucia. Y esa se acaba en diciembre.

En efecto, este Grillo ha sentido claramente la añoranza de esos días en los que un rector, convencido del legado de Padilla, confrontaba buenamente a Alfaro y a Movimiento Ciudadano desde la poderosa UdeG…

…Pero el morenismo debe ser una suerte de plasma paralizante, pues no es a don Ricardo a quien este Grillo ve caer en esa pasmosidad de la 4T, después de un buen desempeño en otros lares.

Es curioso, porque de buena fuente este Grillo sabe que en el tema de los celulares fuera de las escuelas y el impulso a “Conocer”, la plataforma para certificar conocimientos, Villanueva ha tenido buena participación...

...Pero algo pasa para que esos bonos parezcan opacados en un gobierno de la 4T que, pa’ qué, si no es más que la pura verdad.

Inicia el lento proceso de evitar que se lleven jóvenes engañados a la guerra rusa

Que nadie espere que el Estado mexicano sea de reflejos rápidos; sólo hay que esperar que tenga capacidad de reacción.

La Presidencia de la República, una gobernadora y la Fiscalía General de la República han echado ojo ya al tema de los jóvenes mexicanos que son enganchados, con mentiras, para ponerlos en la primera línea de la guerra entre Rusia y Ucrania como mera carne de cañón...

En Jalisco esto nos suena más que conocido. El reclutamiento de los siniestros personeros del más siniestro criminal que fue conocido como El Mencho lo hicieron durante años en la entidad.

Ojo, son redes de call centers, enganchadores y otros que se llevan dinero por cada cabeza que lanzan a la guerra rusa.

Nada del pretexto de que el delito se comete lejos de aquí, del suelo patrio: los enganchadores actúan impunemente en México.

Acabar con esa trata de personas es indispensable para el Estado mexicano.

Empieza la reacción; esperemos que sea efectiva.