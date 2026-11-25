Ceremonia Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (SSPC)

Hace algunos años un ingenioso caballero, propietario de varios ejemplares en el hipódromo de las Américas, adquirió una yegua prometedora por su auspiciosa agilidad de cascos. Esperaba verla triunfar con su velocidad. Por eso le puso de nombre, “Rumor”.

--¿Por qué?, le pregunté.

--Porque el rumor es lo más rápido del mundo. Nada le gana.

Con base en ese apotegma, tan veraz como evidente, Omar García Harfuch escuchó durante varios días de la semana anterior, promovido desde el interior de Morena y sus infatigables legiones de ciber saboteadores, con base en un discurso de aliento a los agentes de la seguridad pública, tomado fuera de contexto.

Pero por primera vez mostró algo más allá de la empuñadura de su espada. De otra manera diríamos, cortó cartucho y endureció el gesto.

Pero veamos el contexto.

La cercanía del año electoral de medio sexenio contamina todo y a todos. La crisis dentro del INE –la culpabilidad negada y disfrazada y la impunidad prometida y comprometedora--, lo complica aún más, pero ese es tema lateral.

Además de mantener el control legislativo y algunos gobiernos estatales y municipales –obviamente--, los grupos más pugnaces y radicales de Morena quieren usar estos comicios para fortalecer sus grupos e impulsar a posibles contendientes en la selección de Morena para la candidatura presidencial. Ya no falta tanto. El poder presidencial merma en 2029. Por eso desde ahora minan el suelo de quien podría aprovechar su buen desempeño en el gabinete para arrollarlos.

García Harfush como marca, obviamente, supera en aceptación a Morena, un partido inmaduro, sometido a graves tensiones internas y con rostro de corrupción ilimitada.

La lucha interna es normal en cualquier organización política, pero es letal para un partido cuyo máximo temor es sucumbir --como lo han padecido otros partidos de izquierda a lo largo de la historia--, víctima de su propio canibalismo.

--¿Se acuerdan cómo se deshizo el Partido de la Revolución Democrática de donde salieron muchos de estos paladines de la Transformación?

Además, la política nacional sigue teniendo encima la incómoda supervisión (o la desfavorable opinión) de los Estados Unidos en muchos aspectos cruciales de la cotidianeidad.

Obviamente muchos de los rumores nadaban con la torpeza de un axolote. Nunca vuelan las gallinas.

Omar García Harfuch –por su parte-- tiene varios inconvenientes dentro de Morena.

El primero y más fuerte --por la imitación de quienes desean quedar bien--, la animadversión del caudillo.

Los radicales, “puros”, fieles al dogma de la engañosa IV-T, todavía buscan la bendición de Palenque como seguro pasaporte para acceder a posiciones más altas. Y por eso les conviene cerrarle los accesos a Omar.

Otros, en cambio prefieren mirar al Palacio Nacional, pero entre el sepulcro de Pakal y las viejas casas de Moctezuma hay diferencias. No se entienden quienes hablan maya con los mexicas de Axolotitlán.

El segundo motivo de la desconfianza es su cercanía operativa con el gobierno de los Estados Unidos.

Las pavesas comunistas y los nostálgicos del castrismo-chavismo-orteguismo (similares expresiones del desastre hambriento), todavía creen en la guerra fría y miran con desconfianza a quien pone en práctica los compromisos de colaboración establecidos con Washington, no por él, sino por su jefa, la camarada Claudia, como todavía algunos quisieran decirle.

La rumorología contra Harfuch –por otra parte--, careció de sentido oportuno.

Cuando sus informes lo elevan, hasta con el asunto de Sinaloa y “El Chapo Isidro”, resulta absurdo querer minarlo así la mayor parte del mérito se lo hayan llevado los de verde olivo. No fue momento para hablar de renuncias. Menos de remoción, por eso el desmentido presidencial llegó en la mañanera en medio de risas nerviosas. Pero llegó abiertamente y sin matices. Este señor se queda aquí.

Hasta ahí todo es normal. No es la primera ocasión en que la presidenta defiende a uno de los suyos. A veces le falla, como sucedió con Juan Ramón[A1] de la Fuente a quien el saco le venía ancho. Prefirió atender su dolor de espalda, cuándo él ya era un dolor de cabeza. Era otra circunstancia.

En este caso por primera vez vimos a OGF devolver el golpe. Y lo hizo de manera contundente, como nunca antes había practicado.

Al referirse a la manera como creció el poder del grupo liderado por el “Chapo Isidro”, con los secretarios de la Defensa y Marina a un lado, García Harfuch soltó lo siguiente:

“Pero él (‘Chapo Isidro’) fue tomando desde muy joven un poder verdaderamente importante. Y, como lo comentamos aquí, en algunos casos por corrupción de autoridades o por omisión… pudieron actuar con impunidad, porque hubo autoridades que se dejaron corromper y otras que, simplemente por omisión, permitieron que siguieran haciendo daño por muchos años”.

Al preguntárseles por las investigaciones contra los cómplices o los omisos, dijo con entera frialdad:

“… hay investigaciones que han sido señaladas por otro país. Y nosotros, si hubiera algo, pues esta información apenas está en proceso, tendríamos que analizar si hay algunos indicios que nos puedan dar información al respecto.

“Pero para no especular, tendríamos que esperar qué es lo que resulta.

Y ya FGR nos dará a conocer las declaraciones de los detenidos, los indicios que encontraron en las casas, las órdenes de cateo, etcétera…”

Lo anterior no lo dijo en Sinaloa de Leyva, como es el nombre del estado. Lo dijo en la Sinaloa de Rocha Moya y el señalamiento omisión o complicación, le ajusta la talla al señor ex gobernador protegido precisamente por presión de los duros y los “puros”, autores de la campaña en su contra.

Y como remate:

“…Se aseguró fuerte armamento. Más adelante se darán detalles, pero ese armamento da cuenta de la capacidad de fuego que el grupo acumuló durante años de impunidad”. Eso debe haber resonado en la embajada de México en España.

Los juicios de García Harfuch no fueron dichos al calor de un acoso periodístico ni en una banqueta al empuje de la premura. Fueron expresadas después de una reunión del Gabinete de Seguridad y en el Palacio Nacional porque la señora presidenta con (A) le concedió el uso de la palabra en una conferencia matutina.

Las respuestas fueron absolutamente políticas.

Y esa actitud contrasta con anteriores puntos de vista del propio secretario quien varias veces habían dicho, “la seguridad es un tema muy delicado que afecta a la ciudadanía y es un tema muy delicado como para que se politice (2023)”.

Posteriormente dijo en una reunión con senadores:

“…La seguridad no se politiza. La presidenta de la República ha invitado al gabinete de seguridad a gobernadoras y gobernadores de distintos partidos porque no nos basamos en los partidos sino en la incidencia delictiva para tomar acción directa de lo que está sucediendo”.

Pero Omar ya mostró, como dijo De Gaulle: el filo de la espada.