Luis Donaldo Colosio Riojas (Galo Cañas Rodríguez)

La decisión del senador Luis Donaldo Colosio Riojas de buscar la gubernatura de Sonora finalmente despeja el camino para una eventual candidatura de Mariana Rodríguez para suceder a su esposo en Nuevo León.

El gobernador, Samuel Garcia pidió descartarla porque ella estaba más ocupada en su bebé recién nacido, pero hay que recordar que a través de sus redes, Mariana aseguró que será en diciembre cuando defina su futuro político.

Adrián de la Garza es quien se presenta como principal rival y está por consolidar alianzas que lo hagan más fuerte. De la Garza ya mostró que puede frustrar los planes de Samuel y Mariana.

En cuanto a Sonora, dicen los que saben que el propio gobernador Durazo, sin importar aquel cruce de agrios comentarios con Luis Donaldo, no ve con malos ojos que, si la 4T ha de perder la plaza después de su sexenio, pues que sea con alguien con quien tiene mucha cercanía.

Encerrona con los magistrados

Nacho Mier tuvo en encerrona a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por supuesto que hay razones institucionales para una reunión entre quien encabeza la coordinación política en la Cámara alta y los máximos representantes del Poder Judicial del país, pero la oposición se mostró indispuesta ante el hecho de que la reuníón fuese establecida como privada.

Son tienpos en los que temas como las fórmulas de representación (o sobterrepresentación dirán algunos) darán motivo para la suspicacia.

PRI se juega todo con Fito

Abrir las puertas a quienes hicieron del PRI Zacatecas, hace tiempo, un organismo político intenso, de debates constantes, así como un cierre contundente de filas en torno a Adolfo Fito Bonilla Gómez rumbo a la gubernatura de 2027.

El PRI tomó protesta a los comités directivos municipales de Fresnillo y Valparaíso y el encuentro, como debía ser, estuvo marcado autocríticas y peticiones de retomar caminos claros para el tricolor zacatecano.

El presidente municipal de Fresnillo, Javier Torres Rodríguez, afirmó que el municipio más grande del estado debe ser la “punta de lanza” del proyecto priista en 2027.

Morena quedó tocado en su proceso interno y los priistas zacatecanos lo saben.

Superasesoría, lástima de realidad

Un gran evento en la CDMX reunió a lo más granado de los estrategas políticos de nueva generación. Hubo exposiciones sin duda interesantes, sobre todo porque fueron brindadas por quienes en el terreno lograron contribuir a ganar elecciones dentro y fuera del país.

Pero una llamó la atención, la de uno de los estrategas que presentó la estrategia general de Pepe Chedraui al frente de Puebla capital. Nada de slogans aburridos, se señaló, así que un video hermoso, con fragmentos de la gastronomía, de la Catedral poblana y hasta del gol de Maradona en el Estadio Cuauhtemoc durante el Mundial 86 salieron a relucir.

Lástima que el problema en la realidad de la Angelópolis sean los baches y la acumulación de la basura, además de la crisis de credibilidad al interior de Morena que tiene el alcalde.