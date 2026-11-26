Hablemos de finanzas personales y de una realidad que nos topamos todos los días en la calle. ¿Se han fijado que una buena parte del padrón vehicular de Guadalajara es de Michoacán? Si uno se para en López Mateos o en Lázaro Cárdenas, cuenta hasta tres de cada diez coches con esas laminitas. Se estima que hoy el porcentaje de placas de ese estado alcanza entre un 20 y 25% del total en ZMG. Y seamos honestos: no es que los tapatíos le tengan un cariño repentino al estado vecino, es puro y duro instinto de supervivencia financiera. Es lo que en economía llamamos” arbitraje fiscal”, y está desangrando a la ciudad.

Vamos haciendo números, que es lo que nos interesa. ¿Por qué la gente se va a emplacar allá? Si revisamos los costos de las placas nuevas o el refrendo anual, la diferencia es de unos cuantos pesos; de hecho, el refrendo base es hasta un poco más barato aquí. ¿Entonces dónde está el truco? en el infame “Impuesto sobre la Transmisión Patrimonial de Vehículos Usados” (el famoso cambio de propietario).

Aquí en Jalisco, el gobierno estatal tiene una tabla progresiva que es una verdadera grosería, llegando a cobrar hasta el 7.10% del valor del coche. O sea, si con mucho esfuerzo te compras un auto seminuevo de 300,000 pesos, el Estado te quiere bajar entre 15,000 y 20,000 pesos nomás por el trámite de ponerlo a tu nombre. ¿Qué pasa en Michoacán? Que te cobran una tasa mínima o una tarifa fija para modelos no tan recientes. El mercado reacciona a los incentivos: ante un impuesto confiscatorio, el ciudadano busca la puerta de atrás. Y ahí es donde entran los gestores y los “coyotes” que, por una comisión por gestoría, te sacan placas foráneas con un comprobante de domicilio de una casa abandonada en Sahuayo o Morelia, sin que tú tengas que salir de Zapopan.

Desde la perspectiva del bolsillo familiar, es una jugada financiera maestra. Te ahorras 20 mil pesos de flujo de efectivo. Pero desde la perspectiva de la ciudad y las finanzas públicas, esto es un desastre por donde se le vea.

Tenemos un problema gravísimo de “incentivos perversos” y externalidades. El contribuyente que trae placas de Michoacán, pero vive en la ZMG desgasta nuestro pavimento, genera tráfico, exige semáforos y alumbrado, pero su dinero se fue a las arcas de otro gobierno. Y el tema de seguridad es para asustarse. Como el C5 y nuestras autoridades no tienen conexión en tiempo real con el padrón michoacano, un conductor choco, atropella a alguien, se da a la fuga, ¿y a quién buscas? A un fantasma. Las placas están a nombre de un prestanombres o en un domicilio apócrifo. Se rompe por completo la cadena de responsabilidad jurídica y patrimonial.

Entonces, regresamos a la pregunta central: ¿Es tolerancia o es abuso?

La verdad es que hay abuso de ambas partes. Hay un abuso clarísimo de la autoridad hacendaria de Jalisco, que por querer exprimir al contribuyente cautivo con impuestos desproporcionados y termina perdiendo no solo esa recaudación, sino también la del refrendo y las multas. Expulsaron el dinero hacia la informalidad y hacia el estado de al lado. Pero también hay un abuso del ciudadano “vivo” que, escudándose en que el gobierno cobra mucho, aprovecha para volverse invisible ante las foto multas, brincarse la verificación vehicular y desentenderse de su responsabilidad con la ciudad en la que vive y transita.

¿Cuál es la solución? No son los retenes, ni las cacerías de brujas de la Policía Vial, ni los pases de estancia temporal que nadie saca. Es pura “lógica económica”: si quieren acabar con el mercado negro, quítenle el margen de ganancia. Si Jalisco ajusta ese impuesto a la compraventa de autos usados y cobra una tarifa fija razonable, de tres o cuatro mil pesos por trámite, el negociazo del coyotaje michoacano se acaba mañana en la mañana. La gente pagaría con gusto por tener sus papeles en regla, el Estado recuperaría control e ingresos, y todos sabríamos exactamente quién va manejando a nuestro lado.

*Por el Mtro. Luis Alberto Güémez Ortiz, de la Universidad Panamericana (UP) campus Guadalajara