En la mayoría de conferencias de desarrollo personal disciplina y motivación es común escuchar una frase en particular “todos tenemos las mismas 24 horas”. Cuando la escuchas por primera vez puede parecer algo amigable, como una invitación a la disciplina, pero si entendemos el significado real de la frase hay una inconsciencia de clase gigantesca, asumiendo que la posición en la que uno se encuentra depende propiamente de méritos propios.

No significan lo mismo 24 horas para quien despierta después de dormir bien, desayuna con calma, se sube a un coche con aire acondicionado y llega al trabajo escuchando música, que para quien empieza el día con hambre, cruza media ciudad en un transporte público con condiciones mejorables, llega agotado antes de comenzar la jornada laboral y todavía debe rendir como si se acabará de levantar.

México no es un país pobre porque trabaje poco. La OCDE reporta que en 2024 los trabajadores mexicanos registraron alrededor de 2,215 horas anuales trabajadas por persona, frente a un promedio de 1,741 horas en los países de la organización. El problema, entonces, no es la ausencia de esfuerzo. El problema es la baja recompensa de ese esfuerzo.

En la Ciudad de México, el tiempo promedio de traslado del hogar al trabajo es de 43.4 minutos, y 20.2% de la población tarda más de una hora en llegar a su empleo. En el Estado de México, el promedio sube a 45.5 minutos y 24.2% tarda más de una hora. Eso no es un detalle logístico qu nos podamos ignorar, es un factor que afecta directamente a miles de personas en su desempeño y calidad de vida. Es tiempo en el que no se estudia, no se descansa y simplemente tiempo perdido.

La alimentación. Es fácil juzgar desde lejos a quien consume bebidas azucaradas, pan dulce o comida ultraprocesada. Es fácil decir que “solo es cuestión de hábitos”. Pero los hábitos no nacen de la nada. Eso son hábitos que se construyen y necesitan factores muy imporantes comotiempo, educación, dinero y un entorno que no empuje siempre hacia lo más barato, rápido y disponible.

La mala alimentación no es solamente una decisión individual. Muchas veces es el resultado de una cadena de carencias. Si una persona trabaja demasiadas horas, duerme poco, vive lejos, llega cansada, tiene poco dinero y nunca recibió educación alimentaria suficiente, no está eligiendo desde la misma libertad que alguien que puede planear su dieta, contar calorías, cocinar una app de la que paga mensualidad y comprar alimentos de mejor calidad.

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2023 muestra que la inseguridad alimentaria golpea con más fuerza a los hogares rurales: 57% presentó algún nivel de inseguridad alimentaria, incluyendo 12.3% moderada y 13.1% severa. No estamos hablando solo de preferencias, sino de hogares donde la calidad o cantidad de alimentos puede verse limitada por falta de recursos.

Primero se limita el acceso a buena educación. Luego se culpa a las personas por no tener los conocimientos que nunca se les dieron. Primero se encarece la comida saludable. Luego se juzga a quien compra lo barato. Ese es desgraciadamente el cinismo en el que un sistema gigante juzga al ser individual por sus propias fallas apoyado por personas las cuales no les interesa tener consciencia de clase.

Claro que el esfuerzo importa. Sería absurdo negarlo. Hay personas que, con una fuerza admirable, logran estudiar, trabajar, ahorrar, emprender y salir adelante en condiciones durísimas y es ciertamente de admirarse. Pero usar esas historias como prueba de que el sistema funciona es algo ridículo ya que se incluye la variable suerte y eso es algo que no se puede cambiar. Que alguien logre escapar de un incendio no significa que el edificio no estuviera en llamas o que la persona no se pudiera quemar.

Los datos de movilidad social lo confirman. El Centro de Estudios Espinosa Yglesias estima que 73 de cada 100 personas nacidas en el 20% de hogares con menos recursos no logran superar la pobreza por ingresos en la adultez. Si la pobreza fuera principalmente falta de voluntad, el origen familiar no pesaría tanto.

Por eso la conciencia de clase no significa odiar al que tiene más o meternos en ideas extremistas. Significa entender que la vida no se juega con las mismas cartas. Significa reconocer que antes de hablar de disciplina, mentalidad y esfuerzo, hay que hablar de salud, transporte, escuela, alimentación, seguridad, descanso, contactos, crédito, vivienda y tiempo. Entender la situación en la que estamos, entender la situación de los demás y no asumir que todo se basa en “compra tres depas, vive en uno y renta dos”.

La pobreza no impacta solo en el rubro económico. Estrecha el horizonte y vuelve más difícil imaginar el futuro. Si alguien vive al día, planear a diez años no es falta de ambición o que le falte mentalidad de tiburón; simplemente no se puede dar el lujo psicológico de planearlo.

Por eso resulta tan insultante venderle a la gente pobre la idea de que su problema se resuelve con “mentalidad de abundancia”, levantarse a las cinco de la mañana o comprar un curso de tres mil pesos para hacerse rico en cinco pasos. Eso simplemente es monetizar con la situación precaria de un tercero.

México necesita hablar de pobreza con menos superioridad moral y más lucidez social. No se trata de negar la responsabilidad individual, sino de dejar de usarla como cortina de humo para esconder la responsabilidad colectiva. Un país no puede depender de héroes pobres para presumir movilidad social. No debería ser necesario sacrificar descanso, salud y juventud para tener una oportunidad mínima.

No todos tenemos las mismas 24 horas, pero todos tenemos la misma dignidad. Nadie elige el lugar del sistema económico en el que nace: algunos llegan al mundo con un gran colchón, otros se lo tienen que construir por su cuenta. Por eso, hablar de pobreza no debería servir para culpar al que menos tiene, sino para preguntarnos qué tan justo es un país donde salir adelante depende tanto del punto de partida.

No trato de negar el esfuerzo individual. Simplemente trato de aceptar que el esfuerzo necesita piso. Y mientras ese piso siga tan mal repartido, México seguirá confundiendo mérito con privilegio y pobreza con falta de voluntad.

@EMILIOMORENOP1