Igualdad Animal

La organización Igualdad Animal y Love Veg México desplegaron espectaculares en cuatro estaciones del Tren Ligero de Guadalajara, en Jalisco, como parte de la campaña “La verdad de la leche”, que exhibe las prácticas crueles realizadas a vacas y terneros en la industria láctea y promueve alternativas a base de plantas.

Los espectaculares fueron colocados en las estaciones Ávila Camacho, Juárez, Plaza Universidad y Tetlán para denunciar las prácticas que realiza la industria láctea, como la separación de vacas y terneros apenas nacen, para impedir que las crías se alimenten de la leche que será destinada al consumo humano.

La Verdad de la Leche —que también se ha realizado en los metros de Ciudad de México, Brasil e Italia— invita a la sociedad no sólo a conocer el sufrimiento sistemático en esta industria, sino que ofrece alternativas respetuosas con los animales, como elegir leches de origen vegetal.

“La Verdad de la Leche es una campaña que nos invita a reflexionar sobre el impacto que nuestras decisiones tienen en los millones de animales que son explotados por la industria láctea cada año y nos invita a buscar alternativas más respetuosas con los animales”, dijo Dulce Ramírez, Directora de Igualdad Animal México.

Investigaciones de Igualdad Animal sobre la industria de la leche

Diversas investigaciones de Igualdad Animal han evidenciado las prácticas crueles dentro de la industria láctea, la organización ha documentado:

Separación de vacas y sus crías apenas nacen, lo que les genera gran estrés.

A las crías se les confina solas y se les impide alimentarse de su madre.

Inseminación cíclica de las vacas para que queden preñadas y sigan produciendo leche.

Desarrollo de mastitis e infecciones por el incesante ordeño.

Desarrollo de cojera debido al largo tiempo que se les obliga a permanecer de pie sobre suelos duros.