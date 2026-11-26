¡Que regresen nuestros muchachos!

Una luz de esperanza se ha abierto para las familias de jóvenes mexicanos que, mediante engaños, fueron enviados al frente ruso de la guerra contra Ucrania. La Fiscalía General de la República, a través de dos de sus instancias especializadas en asuntos internacionales y en derechos humanos, ha tomado conocimiento de los casos para indagar sobre estos reclutamientos.

Como se recordará, tres casos bien documentados de jóvenes, dos del centro del país y otro de Tlaxcala, refieren ofertas de empleo en Rusia que, según se les aseguró, no tenían relación con la guerra. Al llegar a Moscú, cada uno por su lado, fueron recibidos por militares, les hicieron firmar contratos en ruso y fueron enviados al frente de guerra. Uno fue herido por un dron; otro ha sido constantemente apaleado por no aprender a usar las armas, y el tercero permanece en el frente, con comunicaciones cada vez más intermitentes con su familia.

Ximena Santaolalla

No hay medias tintas en el tema de Ximena Santaolalla. Ni perdón ni olvido para quienes, en lugar de brindar seguridad a las niñas, han abusado sexualmente de ellas.

Nada de medias tintas; todo a favor de la víctima, todo en contra de cualquier intento por matizar la monstruosidad de esta conducta, que es, junto con el feminicidio, la peor muestra del patriarcado que debemos derribar.

Sasha, Ximena y muchas más entendieron antes que muchos de nosotros que la normalización de estos hechos equivale a continuar con el abuso.

Ojalá algún día la humanidad esté libre de estos delitos y, claro, eso pasa por castigarlos ahora.

Pueblos Mágicos en 2028

Los Pueblos Mágicos, alguna vez amenazados con su desaparición ante la fiebre gubernamental por repartir apoyos directos a la población, hoy tienden a recuperar su lugar de privilegio en el sector turístico.

La presente administración federal ha decidido cambiar los lineamientos de operación de esta gran oferta turística, dando un par de años para concretar los cambios. En 2028 habrá nuevas reglas y se espera que cada Pueblo Mágico resulte mucho más atractivo para el turismo nacional y extranjero. Buenos tiempos para este sector.

Los autodeudos de Padilla

Habrá que reconocer que los tiempos cambian y que, entre virtudes y defectos, la herencia de Padilla al estado puede medirse en la UdeG, la cultura y muchas cosas más. Quienes se sienten sus herederos, entre borrachazos, minicacicazgos torpes en la FIL y otras expresiones similares, no forman parte de esa buena herencia.