presa Picachos. (Presidencia)

Cuando México inició su batalla frontal contra las drogas fue por dos motivos. El primero, acatar las instrucciones del gobierno de Estados Unidos, cuyos fines de manejo internacional del mercado narcótico (a través de la DEA) así lo demandaban. El segundo, ampliar las áreas de ganancia de los políticos mexicanos.

Alguien descubrió una verdad axiomática y la ejecutó: el narcotráfico es un negocio demasiado grande para dejárselo nada más a los narcotraficantes (Astorga).

En determinado momento y con base hasta en los principios económicos del valor de las cosas y el dinero para adquirirlas, según explican sesudos economistas o poéticamente la señora Carson con su premio Nobel y su ensayo sobre el valor de la poesía pagada de Simónides en el siglo V, el sistema se percató: el precio de la droga depende de la intensidad de su prohibición, no sólo por los riesgos inherentes de tal empeño, sino por la cadena de gastos corruptores desperdigados a lo largo y ancho para poderlo realizar.

Inspectores, policías, autoridades políticas de toda estatura; de arriba a abajo, ministros religiosos; todo aquel cuya participación haga posible lo prohibido, como en el tango: “en el mismo lodo, todos manoseaos.”

Pero hasta en eso se debía guerra un cierto decoro. Una pacífica simulación.

Mientras más prohibida esté una sustancia, mientras más compleja sea su distribución y más peligroso su mercado (no hablemos del consumo), más caro será el producto y mayores las ganancias del vendedor.

Una mente simple, cuya idea sin embargo logró extenderse dijo con sencillez: si las fortunas de los narcotraficantes provienen de la prohibición y en su combate se gasta tanto dinero público, legalicemos todo y ser acabará el incentivo de transgredir para ganar más. Legales, las drogas bajarán de precio y el, negocio dejará de ser tan lucrativo. Pero el negocio, insisto, no es nada más de los criminales, es también de quienes fingen perseguirlos y a la hora de la hora son sus asociados, cuando no sus patrones.

Por eso no se hace así. Ni se hará, porque la droga es una de las herramientas del crimen organizado, pero no la única.

Hace unos días, con enorme sorpresa digna de mejores análisis, la secretaría de Marina informó algo insólito: los criminales sinaloenses, obviamente protegidos por el gobierno estatal desde hacer años (con la venia o disimulo federal), tenían el control del agua y la presa Picachos.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles: con una brevedad incomprensible para un asunto de estas dimensiones, como de pasadita, dijo en la conferencia de prensa del pasado lunes en el Palacio Nacional:

“…recuperamos la presa Picachos, que estaba (estuvo) controlada durante mucho tiempo por grupos delictivos. Esto representa un factor favorable para el desarrollo agrícola, pesquero y turístico de la región, particularmente para los sistemas de riego, que contempla una superficie de 22 mil 500 hectáreas.

“Como parte de los resultados relevantes en el marco de la estrategia de Sinaloa, se han detenido blancos de alto valor y, con eso, se han debilitado las estructuras del cártel de Sinaloa y el cártel de Guasave.

Dijo: “…controlada durante mucho tiempo por grupos delictivos…”

Con razón García Harfuch les dijo lo ayer les dijo. Cómplices, en una palabra.

La incompleta revelación merecería respuestas.

¿Lo sabía la Comisión Nacional del Agua; el gobierno estatal; la federación? Mucho tiempo abarca los dos años de este gobierno más los seis de anterior con todo y los abrazos sin balazos.

Serían abrazos bajo el agua de la presa. Como tantas otras cosas ocurridas en los fondos acuáticos. Pero la explicación es más sencilla: el agua es otro negocio tan rentable –a través de la extorsión—como la droga. Cualquiera.

El control del agua, ahora recuperado en esa presa no es el único. También los grupos cercanos al Chapo Isidro; los herederos del Mayo o a los de Guzmán, operan las juntas municipales de agua potable. Y de eso no se ha dicho ni siquiera una palabra.

También la distribución de productos agrícolas, no sólo el manejo selectivo (y cobrado) del líquido para los distritos de riego.

No son las sustancias prohibidas la única fuente de riqueza y corrupción. Legalizarlas sólo legalizaría parte del negocio ilegal en su conjunto (secuestro, robo, trata extorsión, ciberfraude, etc) Son todas. Las legales y las ilegales. Y en la diversificación de la ilegalidad no se puede actuar sin la complicidad (o sociedad) del gobierno (gobiernos).

Esa es la definición exacta del narco régimen: compartir los espacios políticos (para ganar las elecciones, como con Malova o Rocha Moya) y después los administrativos para compartir las utilidades mientras dóciles los agricultores y empresarios, bajan la cabeza y aceptan la extorsión del agua o en la cosecha de papas. Da igual.

Como un simple complemento vale la pena describir el escenario del negocio hidráulico de la presa Picachos en cuanto al aspecto físico tanto tiempo recuestado.

“Este artículo (WikiSinaloa) documenta su historia, características técnicas, impacto socioeconómico y los recientes acontecimientos relacionados con la restauración del orden y la legalidad en la zona, sirviendo como referencia para la documentación histórica de Sinaloa.

1. Ubicación y Datos Técnicos

“Ubicación: Cuenca del Río Presidio, entre los municipios de Mazatlán y Concordia, en el sur de Sinaloa.

“Propósito principal: Abastecimiento de agua potable a la ciudad de Mazatlán y al municipio de Concordia, riego agrícola y pesca deportiva.

“Capacidad de riego: Beneficia el riego de aproximadamente 22 mil 500 hectáreas de tierras agrícolas en el sur del estado.

“Infraestructura asociada: Forma parte del sistema Presidio-Baluarte, que incluye acueductos y distritos de riego diseñados para impulsar la autosuficiencia alimentaria y el desarrollo regional.

2. Historia y Construcción

“La construcción de la Presa Picachos inició en el año 2006, durante el gobierno federal de Vicente Fox, como parte de un ambicioso proyecto de desarrollo económico para la región sur de Sinaloa. La presa comenzó a llenarse en octubre de 2009.

“Su construcción tuvo un profundo impacto socio-territorial, ya que las aguas inundaron seis comunidades históricas, entre ellas el pueblo de San Marcos, lo que obligó a la reubicación de cientos de familias y generó procesos complejos de reconstrucción de la identidad comunitaria. A pesar de estos desafíos, la obra se consolidó como un pilar para el desarrollo agrícola y turístico de la zona, destacando internacionalmente por la pesca de lobina.

3. Contexto de Seguridad y “Liberación” del Crimen Organizado

“Durante un periodo prolongado, la Presa Picachos y sus alrededores estuvieron bajo el dominio y control de grupos del crimen organizado, lo que representó una amenaza directa para la seguridad de la región y el normal desarrollo de las actividades económicas. La infraestructura, que requirió inversiones públicas por miles de millones de pesos, fue utilizada por estos grupos para consolidar su presencia territorial.

El Operativo de Recuperación (noviembre 2026)

“En un giro decisivo para la seguridad del sur de Sinaloa, la Secretaría de Marina (Semar) anunció oficialmente la recuperación del control de la Presa Picachos. El titular de la Semar, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que la infraestructura había estado bajo el control de la delincuencia organizada, pero que las fuerzas federales lograron restablecer el orden en la zona.

“Este operativo forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer la seguridad en Sinaloa, la cual incluye la implementación de tecnologías como domos inteligentes, drones y sistemas de rastreo satelital para proteger infraestructuras críticas. La recuperación de la presa no solo tiene un objetivo de seguridad, sino que busca garantizar la protección de los trabajadores del campo, asegurar el flujo del agua para el riego de 22 mil 500 hectáreas y reactivar el turismo y la pesca en la región”.

Pronto extorsionarán hasta con la luz del sol.