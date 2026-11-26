Italia es el país Invitado de Honor de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL). UNA SEMANA de música, comida, películas, pero sobre todo de libros.

La FIL celebra un año más y la emoción se hace presente. Y haciendo un recorrido cultural, Italia está presente en nuestra vida cotidiana desde hace mucho tiempo.

En la música, los cantantes italianos de los ochenta conquistaron al público con canciones de probada popularidad en nuestro país: “Maledetta primavera”, de Loretta Goggi, y “Bella signora”, de Gianni Morandi, son un par de ejemplos.

Pero la lista de artistas italianos que han tenido éxito en México es mucho más larga: Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Raffaella Carrà, Andrea Bocelli, Gianluca Grignani y Tiziano Ferro, quien será recordado también por aquella polémica declaración en la que dijo que las mujeres mexicanas eran bigotonas.

En el cine, ¿cómo olvidar El ladrón de bicicletas, de Vittorio De Sica? Imposible dejar fuera a Roberto Benigni y su gran película La vida es bella, que conquistó al público internacional y se llevó el Oscar a mejor película extranjera.

Bud Spencer y Terence Hill fueron otra de las duplas consentidas del cine: aventuras, golpes, situaciones absurdas y muy divertidas que se volvieron populares en nuestro país.

En la literatura, Italia tiene grandes clásicos que forman parte de la cultura universal: La divina comedia, de Dante Alighieri; Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi, y El nombre de la rosa, de Umberto Eco.

Y en cuanto a la comida, la pizza ya es parte de nuestra idiosincrasia. Tenemos pizza al pastor, con chiles rellenos, a la mexicana y de muchas otras variedades. La pasta, los calzones, la lasaña y un largo etcétera también forman parte de ese intercambio gastronómico que tanto disfrutamos.

Italia llega como país Invitado de Honor de la FIL y, además de los libros, trae una programación musical que vale la pena tener en el radar.

Nueve noches de música en el Foro FIL

La música italiana tendrá un lugar especial en esta edición. Levante abrirá la programación el 28 de noviembre, mientras que por el escenario también pasarán Taranta d’Amore, Trio Radici, Camilla Pisani, Paolo Fresu Devil Quartet, La Niña, Chiara Civello y Mario Biondi.

Para el cierre, el 6 de diciembre, Colapesce Dimartino compartirá escenario con Julieta Venegas, en una noche que combinará las propuestas musicales de Italia y México.

Pop, jazz, soul, electrónica y folclor forman parte de esta programación que tendrá entrada libre y conciertos a las 21:00 horas en el Foro FIL, con excepción de la presentación de Julieta Venegas, programada a las 22:00 horas.

Así que ya saben, hay que darse una vuelta, disfrutar de la música y, por supuesto, aprovechar la oportunidad para acercarnos a la cultura italiana.

¡Buongiorno, principessa!