María Lilia Cedillo

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), María Lilia Cedillo, se ha visto señalada por acusaciones de nepotismo en las últimas semanas.

Los señalamientos ocurren en un momento delicado, cuando las instituciones públicas están en el centro de atención de la ciudadanía, luego de escándalos en diferentes puntos del país.

Y, claro, en entornos universitarios esto se recrimina aun con mayor fuerza, pues la autonomía, que está más relacionada con la libertad de cátedra y el autogobierno, no debería ser un pretexto para opacar los procesos administrativos, en especial aquellos que involucran contrataciones de personal. Veremos si la rectora sale a dar la cara.

Agua en el semidesierto

Una práctica notable de actuación federal, estatal e iniciativa privada internacional está dando resultados en Querétaro, donde las dificultades innegables para dotar de agua a la ciudad capital y centros de población con buen impulso económico, como Cadereyta y Ezequiel Montes, se han logrado enfrentar con trabajo conjunto.

En efecto, la labor de las comisiones nacional y estatal del agua, así como la inyección de inversión francesa, posibilitaron la instalación de infraestructura que, de haberse hecho sólo con actuación estatal, hubiera sido imposible.

Y mejor aún, se trata de una intervención oportuna, no de emergencia cuando el abasto ya es un desastre.

Politécnico en recta final

Esta semana acaba la consulta a la comunidad en el Instituto Politécnico Nacional. Allí todos los miembros de la comunidad podrán opinar sobre quién tiene el mejor perfil para conducir al Poli en los próximos años.

Luego vendrá la selección de tres candidatos y tres candidatas que serán puestas a la vista de la Presidenta de México en espera de que se dé una designación el día 15 de diciembre.

Se escucha que hay posibilidades de que una mujer pueda ser elegida.

Pueblos mágicos en 2028

Los Pueblos Mágicos, alguna vez amenazados con su desaparición ante la friebre gubernamental por repartir apoyos directos a la población, hoy tienden a recuperar el lugar de privilegio en el sector turístico

La presente administración federal han decidido cambiar los lineamientos de operación de esta gran oferta turística, dando un par de años para concretar los cambios. En 2028 habrá nuevas reglas y se espera que cada Pueblo Mágico resulte mucho más atractivo al turismo nacional y extranjero.

Buenos tiempos para este sector.

Mazatlán en crucero

A la par de la lucha en el terreno de la seguridad pública, hay puntos en Sinaloa que buscan que sus avances en economía y turismo no se vean interrumpidos.

Los cruceros en Mazatlán han dejado una derrama económica superior a los 765 millones de pesos en 11 meses del año, una cifra muy respetable que, señalan los responsable locales, debe incrementarse.

Mazatlán busca que en este sector se le considere seguro, cálido, con oferta gastronómica de excelencia y atractivos turísticos de primer nivel.