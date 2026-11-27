La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) llega a sus 40 años, un número simbólico para un encuentro que no solamente ha crecido, sino que se ha vuelto incontenible.

Y es que no hay otro acontecimiento que consiga llenar y rebasar de esa manera uno de los centros de exposiciones más grandes de México. La FIL ya no cabe solamente en Expo Guadalajara: se extiende a las escuelas, al Centro Cultural Universitario, a los salones de hoteles, museos, teatros y distintos espacios de la ciudad. La Zona Metropolitana entera termina convertida en una gran feria cultural.

Eso también significa mares de gente, visitantes que llegan de todas partes, estudiantes que recorren los pasillos con sus mochilas, académicos que buscan novedades, familias que llevan a los niños, curiosos que van detrás de algún escritor y hasta despistados que terminan descubriendo un libro, una conferencia o una actividad que no tenían contemplada. Y, por supuesto, el tráfico. La confluencia de avenida Mariano Otero y avenida Las Rosas volverá a poner a prueba la paciencia de automovilistas y peatones. Algún día, quizá, llegará ese desnivel que tanto se ha mencionado y una mejor organización peatonal para la zona. Porque si algo ha quedado claro es que la FIL necesita una ciudad que también se prepare para recibirla.

Este año, además, la fiesta tiene acento italiano. Italia regresa como Invitado de Honor, después de 18 años, con una delegación de 61 autores, editoriales, exposiciones, cine, gastronomía y música. No es un detalle menor: la literatura italiana será la puerta de entrada a una programación que invita a viajar sin necesidad de salir de Guadalajara.

Entre los encuentros que vale la pena tener en el radar están la apertura del Salón Literario Carlos Fuentes con Alessandro Baricco; la conferencia magistral de Salman Rushdie; la presencia de Gioconda Belli; las actividades de Siri Hustvedt; los encuentros con autores italianos como Andrea Bajani, Viola Ardone y Helena Janeczek; y las propuestas de pensamiento, ciencia y literatura que reunirán a escritores de distintas generaciones y procedencias. A eso se suma una cartelera escénica y musical que lleva la celebración mucho más allá de los libros.

La oferta no se queda en los auditorios. Hay teatro con Viva Vivaldi, que reúne al violinista Giovanni Andrea Zanon con la Orquesta Higinio Ruvalcaba para interpretar Las cuatro estaciones; El diccionario, una obra sobre María Moliner y su extraordinario trabajo con las palabras; y El invencible verano de Liliana, adaptación de la obra de Cristina Rivera Garza. También estará Los verdugos de Pasolini, una mirada escénica a la vida y el pensamiento del cineasta italiano.

Y cuando cae la tarde, el Foro FIL se convierte en otro punto de encuentro. Este año sonarán Levante, Orchestra Popolare Italiana, Paolo Fresu Devil Quartet, La Niña, Chiara Civello y Mario Biondi, entre otros. El cierre tendrá dos nombres que prometen convocatoria: Colapesce Dimartino y Julieta Venegas. Música italiana para acompañar una feria que, además de leerse, también se escucha y se vive.

La ciudad, por su parte, tendrá sus propias páginas abiertas en los museos. El MUSA recibirá cuatro exposiciones, entre ellas Caravaggio y su tiempo, con obras originales del pintor y de artistas de su época; también estarán Estadios. Arquitectura y mito, Pintura italiana hoy y Pinocho. Una aventura de madera y papel. El Museo Cabañas se suma con Identidades italianas. La Colección Farnesina. Son propuestas que permiten prolongar la visita a la FIL y hacer de Guadalajara un recorrido cultural que no termina al salir de Expo.

Y esta edición coincide con otro acontecimiento que pondrá a la gastronomía en el mapa internacional: The 50 Best Restaurants Latin America, cuya semana de actividades comienza también este viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta el 3 de diciembre. Habrá encuentros, comidas y cenas en las que cocineros locales compartirán fogones con figuras internacionales. Libros y comida, comida y libros: dos maneras de contar quiénes somos y de conocer otras culturas. Guadalajara tendrá, durante esos días, una mesa y una página abiertas al mundo.

Pero quizá lo más importante de estos 40 años no está en la cantidad de libros, autores, editoriales o visitantes. Está en lo que significa que una ciudad se detenga, aunque sea por unos días, a encontrarse alrededor de la lectura. Porque una feria de esta magnitud también es una oportunidad para acercar a los jóvenes al placer de tener un libro entre las manos, abrirlo y descubrir que detrás de sus páginas hay otros mundos.

Leer una novela, un cuento, poesía, una investigación científica, un ensayo histórico o incluso un libro de cocina es una manera de viajar. No hace falta comprar un boleto de avión para conocer otras épocas, entender otras sociedades, descubrir pensamientos distintos o ponerse en los zapatos de alguien que vive a miles de kilómetros. La lectura ensancha la mirada, despierta preguntas y nos permite comprender que el mundo es mucho más grande que nuestra propia experiencia. Y aunque el libro físico tiene ese encanto de tocar sus páginas, olerlo y conservarlo en un librero, también importa el formato: impreso o digital, lo fundamental es leer.

Quizá por eso la FIL sigue siendo tan esperada. Porque no es solamente una feria comercial ni una sucesión de presentaciones de autores famosos. Es un encuentro de generaciones, de ideas, de culturas y de curiosidades. Es la posibilidad de que un estudiante encuentre el libro que le cambie la vida, que una familia descubra juntas una historia o que alguien entre por casualidad y salga con ganas de volver.

Los números también explican su dimensión. En 2025 recibió 953 mil 112 visitantes, mientras que la edición de 2024 había registrado 907 mil. Para esta edición, el acceso general cuesta 40 pesos; estudiantes, maestros, adultos mayores, personas con discapacidad y niñas y niños de 3 a 12 años pagan 30 pesos, y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, 25 pesos.

Así que sí, habrá filas, calles saturadas, estacionamientos llenos y seguramente algunas quejas por el tráfico. Pero también habrá libros, música, teatro, conversaciones, platillos y miles de historias esperando a ser descubiertas. Cuarenta años después, la FIL no solamente creció: consiguió que Guadalajara saliera de sus propios límites para convertirse en una ciudad llena de cultura que lle, sí, pero debe de leer aún más, porque también escucha, mira y se encuentra. Y eso, con todo, vale la pena vivirlo.