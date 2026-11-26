Ana Carolina Sepúlveda

Este 25 de noviembre se realizó la toma de posesión de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola como Presidenta de la Academia Nacional de Medicina de México. Aquí también aplica el “llegamos todas”, pues hay profesiones de una altísimo prestigio social que fueron, durante demasiado tiempo, coto de varones.

La doctora Ana Carolina es la actual directora de la Facultad de Medicina de la UNAM, así que esto de ser la primera mujer en cargos importantes para el gremio ya lo había vivido su alma mater, pero ahora lo hace a escala nacional.

Es notable su trayectoria que no se ha limitado al entorno universitario, pues ha sido lo mismo funcionaria que parte activa de la Fundación del Seguro Social.

Hacerle la guerra a Tabe

La comparecencia de Mauricio Tabe en el Congreso capitalino vaticinaba guerra y guerra hubo. Y así las reglas y cortesías se olvidan con facilidad. Los legisladores de Morena censuraron acremente a la bancada del PAN y cuando debía haber respuesta blanquiazul les apagaron el micrófono. También fue evidente que se otorgó más tiempo a los morenistas para exponer sus cuestionamientos mientras las huestes del PAN manoteaban alegando que ya se había excedido el tiempo acordado por varios minutos.

La guerra, además, dejó heridas en el recinto y las groserías parlamentarias continuaron.

Vino luego la comparecencia del alcalde morenista de Milpa Alta, José Octavio Rivero Villaseñor, y una diputada panista subió a tribuna y pidió que se bajara el volumen a la música que sonaba en el recinto para que ella pudiera hacerse entender más fácilmente, algo que, por ciento, ya se había concedido a una legisladora oficialista. Pero no hubo modo: la ignoraron e incluso alguien alegó por allí que la música estaba bien así.

La fortaleza queretana

Esta semana (y consultable en nuestra web) hubo motivo de aliento para la causa panista, pues su principal bastión nacional, Querétaro, parece sencillamente intransitable para Morena, el partido con más crecimiento en el estado durante los últimos años.

La fortaleza blanquiazul resiste la estrega federal de apoyos directos, pues aun entre los grupos de edad que más reciben becas o pensiones, Morena sigue quedando lejos de la simpatía o de la franca identificación que se tiene con Acción Nacional.

Hay dos aciertos en esto. Por un lado, una trayectoria de gobierno panista que claramente ha logrado afrontar el desgaste natural que se da al detentar el poder; pero el otro, claramente, es el gobernador Mauricio Kuri, quien es quizás el único mandatario estatal que puede decirse inmune a lo que ha hecho caer a la oposición en otras latitudes.

…la caída de León

La alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos quien emigró del PAN a MC en abril pasado, sigue originando dudas sobre la capacidad del Acción Nacional y de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo para mantener, en el mediano plazo, el poder en Guanajuato.

Poco a poco la celebridad de Alejandra se convierte en una corriente política que apunta claramente al 2030 (cambio en el Ejecutivo estatal). Pero, mientras se llega a ese año y tomando en cuenta que la alcaldesa ya se reeligió en 2024, todo apunta a que Alejandra habrá de ser candidata a un cargo de elección popular en 2027.

Y ya hay heredero en León.

El empresario Pepe Abugaber está cada vez está más cerca de fichar por MC, lo que permitiría que la mencionada corriente gutierrizta se mantenga sólida en la principal ciudad del estado, creando nuevos liderazgos, e impulsar así, a lo largo de 3 años, las aspiraciones de Alejandra para suceder a su enemiga política Libia Denisse.