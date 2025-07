Coco y su familia, llegan a la pantalla en Octubre

COCO, de Disney·Pixar, una historia multigeneracional acerca del poder de las relaciones familiares, presenta personajes de la Tierra de los Vivos, y sus seres queridos que se han mudado a la Tierra de los Muertos. Junto con el aspirante a músico Miguel, el simpático timador Héctor -voz de Gael García Bernal- y el ícono musical Ernesto de la Cruz -voz original en inglés de Benjamin Bratt-, la película presenta una gran cantidad de coloridos personajes que dan vida a ambos mundos. Con la dirección de Lee Unkrich (TOY STORY 3), co-dirigida por Adrián Molina (artista de historia deMONSTERS UNIVERSITY) y producida por Darla K. Anderson (TOY STORY 3),COCOllegará a los cines de México el 27 de octubre.

DE LA TIERRA DE LOS VIVOS:

MIGUEL: Un aspirante a músico de 12 años de edad, quien lucha contra la prohibición musical impuesta por su familia. Cuando un mágico contratiempo lo lleva directo a la Tierra de los Muertos, Miguel busca allí a su ídolo, Ernesto de la Cruz, para que lo ayude a regresar a la Tierra de los Vivos antes de que sea demasiado tarde. Voz original en inglés de ANTHONY GONZALEZ (“Ice Box”, “The Last Ship”, de TNT).

MAMÁ COCO: Es la querida bisabuela de Miguel. Una mujer muy anciana y frágil, pero eso no impide que Miguel comparta sus aventuras diarias con ella. Voz original en inglés de ANA OFELIA MURGUÍA (“Mozart in the Jungle”, de Amazon; “Bandidas”).

ABUELITA: La abuela de Miguel y la máxima vigilante de la prohibición musical en la familia Rivera. Ella ama mucho a sus descendientes y haría cualquier cosa para protegerlos. Sin embargo, cuando se enoja, se hace valer con su malvada pantufla. Voz original en inglés de RENÉE VICTOR (“Weeds”, “The Apostle”).

PAPÁ: El comprensivo padre de Miguel, quien espera que algún día su hijo se sume a la fábrica de zapatos que es el negocio familiar. Voz original en inglés de JAIME CAMIL (“Jane the Virgin”, de CW;Elena deAvalorde Disney, y “Secret Lives of Pets”).

MAMÁ de Miguel: Es quien gentilmente anima a su hijo a abrazar las tradiciones familiares. SOFÍA ESPINOSA (“Gloria”) le pone la voz en inglés.

TÍO BERTO: Trabaja duro en la fábrica de zapatos de la familia Rivera. Voz original en inglés de LUIS VALDEZ (“Which Way Is Up”, director de “La Bamba” y “Cisco Kid).

MARIACHI: Amigable personaje que Miguel encuentra en la Plaza Santa Cecilia. Voz original en inglés de LOMBARDO BOYAR (HAPPY FEET, “Murder in the First”, de TNT).

DE LA TIERRA DE LOS MUERTOS:HÉCTOR: (Voz original de GAEL GARCÍA BERNAL -“Mozart in the Jungle”, de Amazon-). Un simpático timador de la Tierra de los Muertos, quien se ve forzado a pedir ayuda a Miguel para visitar la Tierra de los Vivos.ERNESTO DE LA CRUZ (voz original en inglés de BENJAMIN BRATT -“Star”, de Fox;DOCTOR STRANGE: HECHICERO SUPREMO). Es el ídolo de Miguel, el músico más famoso en la historia de México. Venerado por los fans de todo el mundo hasta su prematura muerte, el encantador y carismático músico es aún más querido en la Tierra de los Muertos.CHICHARRÓN: Un malhumorado amigo de Héctor, quien se ve tristemente olvidado; una condición desafortunada en la Tierra de los Muertos. Voz original en inglés de EDWARD JAMES OLMOS (“Blade Runner”, “Stand and Deliver).MAMÁ IMELDA: Es la tatarabuela de Miguel y matriarca de la familia Rivera, además de fundadora de la exitosa fábrica de zapatos. Miguel conoce a Mamá Imelda en la Tierra de los Muertos y descubre que ella no comparte su pasión por la música. Voz original en inglés de ALANNA UBACH (“Meet the Fockers”, “Girlfriends’ Guide to Divorce”, de Bravo).TÍA ROSITA: La fallecida tía de Miguel, que reside en la Tierra de los Muertos. (Voz original en inglés de SELENE LUNA (“My Bloody Valentine”, “Celebrity Wife Swap").PAPÁ JULIO: El bisabuelo de Miguel, a quien conoce en la Tierra de los Muertos. (Voz original en inglés de ALFONSO ARAU (“Three Amigos”, director/productor de “Like Water for Chocolate”, director de “A Walk in the Clouds”).TÍO OSCAR y TÍO FELIPE: Los fallecidos tíos de Miguel, gemelos idénticos, a quienes también conoce en la Tierra de los Muertos. (voz original en inglés de HERBERT SIGUENZA -“Larry Crowne”, “Ben 10: Alien Swarm”-).AGENTE en la Gran Estación Central de la Tierra de los Muertos. (Voz original en inglés de OCTAVIO SOLÍS -guion “Lydia, Santos & Santos”-).SECRETARIO GENERAL del Departamento de Reuniones Familiares de la Tierra de los Muertos (voz original en inglés de GABRIEL IGLESIAS -AVIONES,“The Nut Job”, “The Nut Job 2: Nutty by Nature”).OFICIAL en la Tierra de los Muertos. (voz en inglés de CHEECH MARIN -“CARS 3”, “Tin Cup”, “Nash Bridges”, de CBS-)PRESENTADORA: Es quien presenta un colorido espectáculo en la Tierra de los Muertos. (voz en inglés de BLANCA ARACELI).

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .