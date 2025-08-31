El Estado de Jalisco es el escenario del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, un evento consolidado como referente cultural de México ante el mundo desde 1994.

Este año celebra su edición 32 y se lleva a cabo desde el 27 de agosto y hasta el 7 de septiembre en 11 de los 12 Pueblos Mágicos del destino, 8 municipios y en 2 de los principales centros comerciales de Zapopan, Área Metropolitana de Guadalajara.

Con el objetivo de seguir expandiendo la experiencia cultural más allá de la Perla Tapatía, destino donde dió inicio este evento, en esta edición, el festival llega a 11 Pueblos Mágicos: Ajijic, Cocula, Lagos de Moreno, Mascota, Mazamitla, San Sebastián del Oeste, Sayula, Talpa de Allende, Tapalpa, Tequila y Tlaquepaque; y 8 municipios de Jalisco: Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Atotonilco el Alto, El Grullo, Ahualulco de Mercado y Chapala, llevando la música del mariachi y el folclore mexicano a escenarios llenos de historia, identidad y encanto.

El XXXII Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería es un festival inolvidable que reune a miles de familias, así como a visitantes nacionales e internacionales, con eventos llenos de orgullo, música y mexicanidad que resalta las tradiciones y simbolismo mexicano. El valor inigualable que representa el mariachi y la charrería en México hizo que en 2011 y 2016 respectivamente fueran declarados como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, además de ser reconocidos como pilares de la identidad jalisciense.

Diversas actividades:

El Certamen de la Embajadora del Mariachi y la Charrería, se reconocerá a una mujer que represente con orgullo la música vernácula.

La Voz del Encuentro reunirá a voces que promuevan el desarrollo artístico que fortalezcan su camino en la música regional mexicana.

El Concierto Magno, que se hará en el Auditorio Telmex, se presentará el Mariachi Internacional CHG y la Orquesta Filarmónica de Jalisco, funcionando el talento con las agrupaciones de Pandora y Flans en un concierto sinfónico.

La Gala de Mariachi Ídolos de México, brindará homenaje a Vicente Fernández y Juan Gabriel en el Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Las Galas del Mariachi serán presentadas en el Teatro Degollado, cada noche los mejores mariachis del mundo se unirán en un ensamble con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

La Gala Pública y la Kermés Mexicana tendrán lugar en el Paseo Fray Antonio Alcalde, en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, los cuales ofrecerán espectáculos musicales y activaciones familiares con juegos tradicionales mexicanos.

Misas Cantadas en la Catedral de Guadalajara y la Basílica de Zapopan.

Conciertos en Delegaciones en Guadalajara y Zapopan.

Campeonato Charro en el emblemático Lienzo Charro “Nito Aceves”.

El evento de clausura contará con la participación especial de Dina Buendía, una de las voces más representativas de la música mexicana, cuya presencia promete dejar una huella profunda en este gran festejo.

Cada presentación es una oportunidad para mostrar lo mejor de cada municipio, promoviendo el turismo local, nacional e internacional, y reafirmando el compromiso de seguir impulsando y posicionando al mariachi, música mexicana como orgullo jalisciense a través de conciertos en vivo en nuevos espacios de convivencia, acercando a miles de visitantes y familias.

PARA SABER

Información del programa y actividades consulta:

Web: https://www.mariachi-jalisco.com.mx/

Facebook: @EncuentroMariachi

Instagram: @encuentromariachi

X: @EncMariachi

YouTube: Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería