Festival Papirolas: todo lo que tienes que saber

El Festival Papirolas 2025 se llevará a cabo del 1 al 5 de octubre en el Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad de Guadalajara, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes para niñas, niños y jóvenes en México. Este año, el evento celebra su 30ª edición con la temática “Viaje al pasado”, que invita a recorrer cuatro pabellones interactivos: Revolución científica y cultural, Grandes civilizaciones, Gigantes y la vida en la prehistoria, y Raíces vivas.

Festival Papirolas (Jaime Martin/Facebook | Festival papirolas)

Previo al festival, desde el 22 de septiembre y hasta el 31 de octubre, se presenta en el Museo del Congreso del Estado de Jalisco la exposición conmemorativa “Papirolas 30 años”, que reúne la memoria visual y documental de tres décadas de historia.

Actividades y sedes

El festival contará con una amplia programación que incluye talleres, espectáculos de música, narración de cuentos, teatro, exposiciones y pabellones temáticos, además de una zona comercial con stands de comida y food trucks.

Festival Papirolas (Facebook | Festival papirolas)

Durante los primeros tres días, del 1 al 3 de octubre, el programa estará enfocado en la asistencia de escuelas, mientras que el fin de semana abrirá sus puertas para el público en general. El horario será de 9:00 a 20:00 horas.

Las principales sedes del festival serán el Centro Cultural Universitario (Anillo Periférico Norte 1695, Zapopan), el Conjunto Santander de Artes Escénicas y el Museo del Congreso del Estado de Jalisco (Hidalgo 222, Guadalajara).

Entradas y accesibilidad

Festival Papirolas (Facebook | Festival papirolas)

El acceso tiene un costo de $100 más cargos por servicio, disponibles en taquillas del Conjunto Santander de Artes Escénicas y en línea. El boleto incluye la entrada a todas las actividades del festival: talleres, pabellones temáticos, exposiciones y espectáculos.

Las actividades están diseñadas para diferentes rangos de edad: