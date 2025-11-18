La OFJ, una experiencia sinfónica de contrastes y voces americanas en su sexto programa de la Tercera Temporada

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) apostará por un programa de claroscuros y descubrimientos en su sexto concierto de la Tercera Temporada, que se realizará el jueves 20 y domingo 23 de noviembre en el Teatro Degollado, bajo la batuta del director invitado Eddie Mora.

La jornada abre con “Breves sombras”, pieza de la compositora mexicana Ana Lara escrita en 2020 para conmemorar los 250 años del natalicio de Beethoven e inspirada en la Octava Sinfonía del alemán.

El ensayo sinfónico, que resalta por su tratamiento de color orquestal y energía de espíritu beethoveniano, será interpretado por primera vez por la OFJ.

OFJ

El programa avanzará hacia uno de los pilares románticos del repertorio: la “Sinfonía inconclusa” de Franz Schubert, obra que, pese a sus dos movimientos, expone una emotividad directa y una sensibilidad que revelan el genio melódico del compositor austríaco.

Más adelante, el público escuchará “Ollantay”, poema sinfónico del argentino Alberto Ginastera basado en la leyenda inca del guerrero trágico.

Esta partitura, que se aproxima con dramatismo a la cosmovisión andina, también será un estreno para la agrupación jalisciense.

La velada cerrará con las “Bachianas brasileiras” núm. 2 de Heitor Villa-Lobos, obra que amalgama el lenguaje académico con el folclor brasileño a través de una orquestación vibrante, rica en ritmo y colorido.

La Orquesta Filarmónica de Jalisco reafirma su compromiso con la excelencia artística y con la experiencia del público.

Aún con las obras de renovación en el entorno del Teatro Degollado, el acceso al vestíbulo, las taquillas y los conciertos se mantiene habilitado por el pasillo lateral ubicado sobre la calle Morelos.

La OFJ invita cordialmente al público a ser parte de esta celebración musical, llena de energía, sensibilidad y virtuosismo, los boletos pueden adquirirse desde 100 pesos en taquillas del teatro y boletomovil.com.